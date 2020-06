El Festival de Jineteada y Folclore donó $ 500 mil al hospital de Diamante

Equipamiento

La Comisión de Apoyo del Festival de Jineteada y Folclore de Diamante, decidió donar bienes de ayuda sanitaria al Hospital San José. El equipamiento será destinado a la atención de todas las personas perjudicadas y afectadas por la pandemia de Covid-19.Pese a que los fondos estaban destinados en un principio, a las mejoras en la infraestructura del Campo Martín Fierro, la comisión decidió de forma unánime, realizar la inversión de aproximadamente, medio millón de pesos en el nosocomio de Diamante.La donación consta de la tecnología necesaria para poder atender pacientes en estado crítico. Los Compresores libres de aceite con batería, son el corazón de dicho sistema (el que lo impulsa). Con el fin de enviar los gases a los distintos puntos de consumo que son; la guardia y las habitaciones especiales para atender a los pacientes en estado grave.Decidimos "estar del lado de la gente, acompañar en los tiempos difíciles y llevar un poco de tranquilidad a quienes trabajan en salud. Con la convicción de la inversión realizada, y la alegría que nos da, saber que nuestro pueblo nos acompaña, es que proyectamos encontrarnos, rumbo a los 50 años", expresaron desde la Comisión de Apoyo al Festival de Jineteada y Folclore de Diamante."Nos pone muy contentos haber aportado para ayudar a nuestro hospital y que pueda funcionar el respirador para la atención de las personas que lleguen infectadas", dijo Daniela Rodríguez, una de las integrantes de la Comisión que dialogó con Elonce.En referencia a cómo surgió la iniciativa, Rodríguez sostuvo que "a principios de año, hablamos con la gente del hospital y nos contaron que se necesitaba de un sistema que permitiera funcionar al respirador. Nos pareció apropiado ayudar en este momento de tanta incertidumbre", remarcó.Por su parte, Victoria Zapata, otra de las 13 integrantes de la Comisión de Apoyo al Festival de Jineteada y Folclore de Diamante, explicó que la comisión, comenzó a "funcionar en 2012 y la vamos renovando. Participan personas que le gusta el festival y se compromete para trabajar", afirmó y agregó que lo que se recauda, "es para la infraestructura del predio del festival, pero dadas las circunstancias, se decidió colaborar con lo que hacía falta en el hospital", dijo Zapata a"Lo importante es que lo que se recauda es gracias a la gente de Diamante que compra la rifa o un choripán en la cantina, y ese mismo dinero, se utilizó para comprar el equipamiento del hospital de Diamante", explicó."Ya habíamos comenzado las reuniones y teníamos un montón de ideas para la edición 50º del Festival, pero no nos podemos adelantar, porque todavía no sabemos qué va a pasar", dijo Rodríguez a Elonce y agregó: "ojalá se haga, pasemos este mal momento, esté todo bien y podamos festejar, pero todavía no podemos adelantarnos", concluyó. Elonce.com