Colonia Avellaneda:Tras caso positivo "se notó disminución de gente en la calle"

Sociedad Revelaron el nexo epidemiológico del caso de coronavirus en Colonia Avellaneda

Colonia Avellaneda confirmó este lunes el primer caso positivo de coronavirus. Según se informó, el mismo, "es un contacto estrecho de un trabajador de la Cooperativa Farmacéutica"; se trata de un adulto joven que presentó síntomas leves.recorrió la Avenida Giménez de la localidad y observó cómo ha disminuido el movimiento comercial, principalmente desde que comenzó el brote en la capital entrerriana."Hay movimiento, pero es lo justo y necesario. La gente compra lo que se le rompe, está tranquilo", dijo la encargada de una casa de repuestos del automotor. Asimismo, indicó que ante los casos que se registraron en Paraná, "quizás antes se iba con más frecuencia y ahora sólo ante casos extremos"."Está todo muy tranquilo, hay muy poco movimiento", señaló por su parte el encargado de un maxikiosco.En tanto desde un almacén, dieron cuenta que ante la confirmación del caso positivo, se extremaron las medidas para evitar los contagios. "Nos manejamos con mucha precaución, con alcohol en gel, diluido todo el tiempo, uso de tapabocas y no permitimos más de dos personas".Consultada sobre el movimiento, la joven señaló que "lamentablemente bajó muchísimo la gente que venía y se reduce mucho la cantidad de ventas. Cuando empezó la pandemia bajó un poco, después se empezó a normalizar y lamentablemente hace unos días, las ventas cayeron nuevamente".Desde una agencia de tómbola, coincidieron en que todavía hay ciudadanos que son reacios a las medidas de prevención. "La gente no toma conciencia con el uso del barbijo o tapabocas y hay que insistir y retarlos. Algunos lo toman a mal y no entienden que es para el cuidado de todos". Finalmente, sobre el movimiento, manifestó que "se notó la disminución de personas en la calle"."Nos enteramos recién. Hay que cuidarse más, no queda otra", señaló una vecina. Elonce.com