"Es muy buena la situación en el centro norte de la provincia", aseguró Chapino

La situación de epidemiológica de la provincia en este momento es de 276 casos confirmados de coronavirus de los cuales la mayoría se concentra en el departamento Paraná. Otra es la realidad del centro norte de Entre Ríos, que en algunas localidades no se han registrado casos. El intendente de Federal, Gerardo Chapino, dialogó consobre la situación."En nuestra localidad no se han registrado casos. Si observamos el mapa provincial vemos que el centro norte viene muy bien", señaló Chapino.En este momento en Federal "", agregó."Depende de la comunidad el que podamos continuar en esta fase o debamos hacer algún retroceso", enfatizó.En este sentido, Chapino mencionó que "nos esforzamos mucho en que la ciudadanía tome conciencia. Se hizo un trabajo muy fuerte desde los primeros días de esta pandemia, en donde se concientizó a la a la población de las consecuencias que podía traer el covi-19".En relación a los controles que están llevando a cabo en la localidad, el presidente municipal, informó que "hacemos, donde tenemos arcos satirizantes desde hace mucho tiempo"."Además tomamos la temperatura y realizamos una declaración jurada para seguir el nexo epidemiológico en el caso de haber algún caso confirmado", añadió.A su vez, el intendente explicó que "tenemos muchos accesos rurales a la localidad y es imposible controlarlos a todos, no contamos con la logística para poder cerrar todos los caminos. Apuntamos a la buena fe de las personas, a que no nos mientan en los controles".Sin embargo, "nos pasó que hubo personas que nos decían que venían de un lugar donde no había transmisión comunitaria y en realidad venían de otro que si había circulación del virus"."Tener más de 90 casos en Paraná impactó fuertemente en la comunidad, porque de una u otra manera siempre estamos conectados con la capital", declaró Chapino.Sobre las personas que viajan desde Paraná, el presidente municipal dijo que "Nunca se negó la entrada a ninguna persona a nuestra localidad, sabemos que es necesario que los proveedores traigan mercadería, insumos y demás".