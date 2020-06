Covid 19: Preocupación en Santa Fe porque "la curva se está acelerando"

"La verdad es que estamos preocupados porque la curva se está acelerando. Esta semana será de fuerte evaluación. A no relajarse, porque podría haber circulación y se debe seguir con los cuidados. Los meses de julio y agosto serán especialmente críticos", advirtió ayer la ministra de salud santafesina, Sonia Martorano. Un concepto que se repite y debería encender aún más las alertas en la comunidad.



En el caso de Santa Fe, la infraestructura está dispuesta y se planificó.



Ya se reforzó el centro de aislameinto en Venado Tuerto y su hospital, junto al de Firmat, con más respiradores y monitores.



El plan Detectar arrojó para Rosario resultados negativos hasta el momento. "Hoy es una suerte de conquista, pero con un trabajo territorial y de contención enorme, algo que nos diferencia", remarcó la ministra.



El otro elemento es el acceso a plasma de pacientes recuperados. Con más de 100 voluntarios anotados para donar y disponible en Venado Tuerto se comenzará a atravesar la etapa más critica. "No hay que asustarse, pero sí tomar conciencia y cumplir las precauciones", destacó.