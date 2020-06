Prefectura desalojó a la gente de una playa en Concepción del Uruguay

Debido a la cantidad de personas que estaban pasando la tarde del domingo dentro del predio perteneciente al balneario Itapé de Concepción del Uruguay, agentes de Prefectura Nacional llegaron hasta el lugar para hacerles saber a quienes estaban en el lugar que no podían permanecer ahí, debido a la cuarentena dispuesta por el Poder Ejecutivo nacional.



Pese a que existen horarios y sectores habilitados en la ciudad para realizar actividad física, aún no se puede asistir a ninguna de las zonas balnearias. Lo cierto es que desde hace varias semanas; las personas que asisten los domingos a inmediaciones de Defensa Sur, terminan bajando a las arenas de la playa más austral de Concepción del Uruguay, publica el diario La Calle.



Fue así que cerca de las 15 horas, una camioneta de la fuerza de seguridad nacional anteriormente mencionada llegó a la zona, frenó y de la misma descendieron dos uniformados que "peinaron" la playa para pedirle a quienes permanecían en el lugar que se retiren; ya que no se trata de una zona habilitada para permanecer por estos días.