Buscan un hogar que brinde "amor y contención" a cinco hermanitos

Desde el Juzgado Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de la ciudad Curuzú Cuatiá, abrieron una convocatoria nacional para ayudar a cinco hermanitos que necesitan una familia sin que se los separe.La jueza Teresa Oriana de Gauna convocó a "personas responsables capaces de a brindar amor, afecto y contención que estén dispuestas a adoptarlos juntos para que continúen su desarrollo y crecimiento bajo los cuidados de una familia".-El adolescente de 14 años cursa el 5to grado de la escuela primaria, es deportista, le gusta dibujar y el arte en general, le gusta la naturaleza, es tranquilo y solitario.-La niña de 12 años, está en 4to grado, es aplicada en las tareas escolares y las realiza con entusiasmo. Coopera con todas las actividades de la casa, posee buen trato con sus pares, es responsable y respetuosa.-La niña de 10 años está en 5to grado, le gusta andar en patineta, jugar con plastilina, y jugar al futbol. Tiene episodios de rebeldía. Algunos problemas de dicción, propios de la falta de estimulación.-La niña de 8 años está en 2do grado, le gusta jugar con otros niños, con sus muñecas y tiene habilidad en la expresión artística. Es autoexigente, buena, dócil y sensible.-El niño de 6 años está en Nivel Inicial, tiene capacidad para los juegos didácticos, es independiente, espontáneo, cariñoso, no presenta problemas de conducta.. Deberán tener acompañamiento psicoterapéutico para transitar de la mejor manera el proceso adoptivo., pues tienen buena vinculación entre ellos, con los conflictos propios de hermanos y de la edad en que cursan, por ello el criterio de selección y evaluación de los aspirantes será preferente y excluyente para las familias que expresen dicha disponibilidad además: ser parejas consolidadas o personas solas; residir en la provincia de Corrientes o provincias limítrofes; gozar de buena salud; siendo propicio contar hasta 50 años de edad - teniendo en cuenta las edades de los niños-; poseer recursos económicos estables y suficientes para la incorporación de los niños al ámbito familiar; contar con una vivienda adecuada para la crianza de los hermanos (no es necesario ser propietario).No se receptarán solicitudes ni se contestarán consultas que no sean acordes a dicha pretensión.Las familias interesadas deberán descargar el formulario de Convocatorias Públicas ( página web del Poder Judicial de Corrientes-Solapa RUACtes- Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines Adoptivos de Corrientes Sección Convocatorias Públicas) y enviar a:-Juzgado Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de la ciudad de Curuzú Cuatiá: correo electrónico convocatoriaadopcion-curuzu@juscorrientes.gov.ar o para consultas al teléfono fijo 03774-422777 de lunes a viernes en el horario de 8,00 a 12,00 horas.-Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines Adoptivos de Corrientes (RUA Ctes) correo electrónico:registroadopción@juscorrientes.gov.ar o para consultas al teléfono fijo 0379-4476896 de lunes a viernes de 7,00 a 13,00.