Adolescente que escapó de maltratos se reencontró con su hermana

El regreso a casa sucedió tal cual estaba planificado y había sido anunciado. La Provincia concretó la búsqueda de Martina Farías, quien se encontraba alojada en la residencia para mujeres víctimas de violencia de género en Lanús, provincia de Buenos Aires. Se trata de una vuelta definitiva, confirmó Alejandra Farias.La adolescente de 16 años, que estuvo dos semanas deambulando en partidos bonaerenses tras decidir huir de la cuidadora que la maltrataba , finalmente llegó este viernes a General Ramírez. Su hermana le dio una especial bienvenida y el encuentro cautivó la atención de los pocos privilegiados que fueron testigos de esas primeras muestras de afecto, de dos hermanas que llevaban 7 años sin saber una de la otra.Lamentablemente, por circunstancias de la vida fueron dos veces separadas. Oportunamente, Alejandra contó una dura historia de vida: "Somos 5 hermanas que nos adoptaron en dos tandas: dos fueron a vivir con una familia a Paraná y otras tres fuimos a Crespo, adoptadas por Verónica. Esta mujer me echó a mí cuando tenía 17 años y me tuve que ir a vivir a Viale. A Martina la mandó a Buenos Aires con una amiga de mi abuela, quien a la vez se la dio a Bety, que es la persona que la maltrataba a Martina. Y Nancy, nuestra otra hermana, la tuvo un tiempo y se la llevaron a vivir a una localidad pegada a Pinamar. En el 2018 la echó y ahí se vino a vivir a Paraná con mis otras hermanas. Ahora Nancy está viviendo conmigo, yo la tengo a cargo, compartimos un departamento alquilado en General Ramírez. Pero con Martina nunca más tuvimos contacto. Martina no tenía celular ni redes sociales, nunca nos pudimos comunicar ni saber de ella. Ni siquiera sabíamos cómo estaba físicamente".En junio de este año, Martina huyó del maltrato de su cuidadora. Fue un acto que puso en riesgo a la jovencita, que decidió deambular antes que seguir recibiendo agresiones en un contexto de sometimiento laboral, hizo saber a la fuerza de seguridad al momento de ser hallada. La intensa y masiva búsqueda llevó a que las hermanas entrerrianas volvieran a tener noticias de Martina. "Es una gran alegría que haya aparecido", dijo Alejandra."Estoy dispuesta a renunciar a todo y buscarme los trabajos que necesite para poder darle a Martina todo. Cuando nos separaron, dijimos que siempre íbamos a estar juntas y queremos eso. Ser feliz juntas", había manifestado la hermana mayor, quien decidió hacerse cargo de Martina desde un primer momento.Este viernes 26 de junio, ya juntas en un departamento de la ciudad de Ramírez, donde será el nuevo hogar, un reparador abrazo para calmar las malas vivencias que quedarán atrás y la sonrisa que impulsa a afrontar el desafío de un futuro mejor, unió a las hermanas, en un nuevo capítulo para sus vidas, destaca el sitio