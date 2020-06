Diez provincias siguen sin registrar personas fallecidas por coronavirus

Política Fernández anunció que el AMBA vuelve a aislamiento estricto hasta el 17 de julio

Gran parte de la Argentina aplica el distanciamiento social a diferencia de lo que ocurre en el área metropolitana de Buenos Aires.Después de tres meses de iniciado el aislamiento que provocó en Argentina la muerte de más de mil personas, en su mayoría en el AMBA, hasta hoy no se reportaron decesos por Covid 19En tanto, la mayor cantidad de registros de nuevos contagios se dio en Buenos Aires con más de 1.400 casos positivos en las últimas horas, seguido por la Ciudad de Buenos Aires, con 1.012, Chaco, con 37, Jujuy con 26, Entre Ríos y Río Negro con 24, Neuquén con 12 y Tucumán con 10.Así, mientras el Gran Buenos Aires se encuentra en aislamiento obligatorio varias ciudades del interior provincial, como Mar del Plata, Villa Gesell, Bahía Blanca y municipios rurales recuperaban el ritmo habitual de actividades con la reapertura de comercios, peluquerías y bares.se encuentran en la fase 4 del aislamiento, con reuniones familiares, algunas actividades deportivas y el sector gastronómico.La capital cordobesa se encuentra en "fase de transmisión comunitaria" y si bien desde el inicio de la pandemia se notificaron 21.088 casos sospechosos, hubo dos brotes importantes hace una semana en los valles de Traslasierra y Punilla que sumaron 40 casos positivos.Las localidades santafesinas de Ceres, Santa Rosa de Calchines y Carreras retrocedieron a la Fase 1 por el crecimiento de los casos esta semana y el gobierno provincial endureció los controles de quienes retornan de lugares con circulación del virus. Hubo 374 casos confirmados y 256 recibieron alta médica.En, el primer caso positivo se conoció el 14 de abril y hasta hoy hubo más de 100 mientras la curva de contagios ascendente no cesa. Las ciudades costeras como Puerto Madryn, Rawson, Trelew, Camarones, Comodoro RivadAvia y Rada Tilly volvieron a fase 2 tras la aparición de nuevos casos en una tripulación completa de un pesquero.Ense declaró la circulación comunitaria del virus en la capital, Plottier y Centenario, por lo que se dispusieron restricciones de circulación, suspensión de reuniones, se amplió el programa de testeos y se habilitó la Unidad de Atención Exclusiva en el aeropuerto capitalino, con 148 camas.En, donde un ómnibus procedente de Buenos Aires llegó con 18 pasajeros, la ministra de Salud, Rossana Chahla, afirmó que los viajantes sin virus continuarán en aislamiento.se encuentra en la Fase 5, con 23 días sin nuevos positivos, de un total de 22 casos desde que comenzó la pandemia.La ministra de Salud provincial, Mariela Nassif, dijo aque la estrategia de prevención es que "todas las personas que ingresan de zona viral o han estado en contacto con personas que vienen de provincias con alta circulación viral se le hace hisopados".Ense registraron más de 600 casos positivos. Gran parte de la provincia ingresó a la fase 5, excepto Bariloche, General Roca e Ingeniero Jacobacci, donde aumentaron los contagios y retrocedieron a la fase 1.Las primeras en habilitar actividades al aire libre fueron San Luis y La Pampa.lleva 80 días consecutivos sin nuevos casos de coronavirus, ya en la fase 5 con apertura de comercios, industria, restaurantes, bares y actividades deportivas. En la Universidad y en los tribunales los trabajadores podrán volver a la rutina, con los controles pertinentes. Queda definir el inicio de clases.En, la situación epidemiológica la ubicó en Fase 5, con casi todas las actividades habilitadas y hasta con un corredor de libre circulación a San Luis.es la única provincia que no tuvo casos positivos por lo que el Comité Operativo de Emergencia (COE) anunció la habilitación de actividades hoteleras, deportivas, ceremonias religiosas y shows artísticos en espacios gastronómicos.Enno retrocederán "de forma provincial" las medidas, sino que trabajarán "según la situación" epidemiológica de cada departamento, como ocurrió con Colón e Ibicuy, que debieron retroceder a fase 1; mientras Villaguay y Federal que nunca registraron casos siguen con distanciamiento social.cuenta con 142 casos positivos confirmados, de los cuales 47 casos fueron importados, 86 por contacto estrecho y 9 en investigación.En, 18 pacientes que dieron positivo se encuentran recuperados y se transita una etapa de distanciamiento social, sin circulación viral comunitaria ni fallecimientos. El martes se confirmó el primer caso de coronavirus en Tartagal.En, donde había 73 personas contagiadas, el COE local informó que desde el 12 de mayo están permitidas actividades comerciales, la psicología, kinesiología, bioquímica, odontología, nutrición y medicina ambulatoria, reuniones familiares, así como las actividades físicas, inmobiliarias, peluquerías y barberías, concesionarias, agencias de quiniela y personal doméstico.sigue en la fase de contención, sin transmisión comunitaria, con el total de 51 pacientes recuperados en Río Gallegos, El Calafate, Caleta Olivia, Puerto San Julián, Pico Truncado y Puerto Santa Cruz.Enen últimos diez días se quintuplicaron los casos de coronavirus y hubo positivos en nueve localidades, lo que obligó al gobierno a retroceder a la fase 1 de aislamiento, por lo que se suspendió la apertura de comercios, restaurantes y prácticas deportivas, así como el programa educativo voluntario en escuelas rurales que proponía el retorno progresivos a las aulas de los alumnos.Enel gobierno dispuso el 25 de mayo la Fase 5 del aislamiento y las localidades de Mocoretá y Saladas tuvieron retracción a la Fase 1 por la cantidad de casos, aunque la primera de ellas ya volvió a la normalidad.