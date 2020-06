"Hay que cuidarse": Recomendó prefecto de Ibicuy recuperado de COVID-19

Angustia e incertidumbre

"Hay que cuidarse"

Esa fue la recomendación de uno de los prefectos que dio positivo para coronavirus en Ibicuy, y que este jueves fue dado de alta. Se trata de Ariel Villalba, oriundo de Diamante pero radicado en esa localidad del sur entrerriano.destacó Villalba en comunicación conEn Ibicuy, son 42 los casos de coronavirus, y la localidad del sur entrerriano es una de las cuatro que registra transmisión de COVID-19 por conglomerado, al igual que Paraná, Santa Ana y Colón., compañero nuestro, él fue a hacerse atender porque tenía síntomas; tras ser hisopado por la doctora que estaba en ese momento, dio positivo y por eso nos aislaron a todos nosotros".Villalba, que según asegura, se mantuvo asintomático durante la enfermedad,... Yo no tuve síntomas y fue solo gracias al hisopado que pudimos saber que éramos positivos para COVID-19", remarcó el prefecto del sur entrerriano."El primer hisopado fue un viernes, a las 48 horas nos informaron los resultados, que habíamos dado positivo, y después de los 10 diez días, nos hicieron otro hisopado, que dio negativo, y a las 48 horas nuevamente otro hisopado dio negativo", detalló.El trabajador de Prefectura, que es padre de una niña de ocho años, contó que toda su familia también se contagió del virus pandémico, al igual que los allegados a sus compañeros."Ayer les hicieron el hisopado y estamos a la espera del resultado para encontrarme con ellos porque hace días que no los veo", lamentó Villalba en comunicación conEs que el paciente lleva aislado 15 días: dos estuvo en Ibicuy y después, junto a otros siete suboficiales fue trasladado al hospital de Gualeguay, desde donde seis ya fueron derivados a sus domicilios debido a que eran asintomáticos, mientras Villalba permanecía solo en el San Antonio.En tanto, otros ocho prefectos fueron traslados en un hotel de Gualeguaychú. "Se encuentran bien y a la espera de los resultados de nuevos hisopados", comentó.desde que recibió el resultado positivo para COVID-19. "Gracias a Dios tuve la contención tanto de los psicólogos de Prefectura como del hospital de Ibicuy y Gualeguay", valoró., remarcó.Al dejar una recomendación, Villalba hizo hincapié en "acatar las órdenes que se implementan mediante la salud de Provincia y Nación, usar barbijo, guantes y alcohol en gel"."En Prefectura cumplíamos con todas estas medidas; en las recorridas usábamos mascaras para prestar servicio durante 12 horas en el ingreso a la localidad, pero no sabemos cómo nos contagiamos", insistió.Al apuntar al posible contagio debido a la vinculación de esa localidad del sur entrerriano con Buenos Aires, Villalba desmintió las versiones de un "asado de camaradería" como posible foco de transmisión del virus."Eso es totalmente mentira, ya fue aclarado por nuestros jefes, y puedo garantizar que es totalmente mentira", recalcó a, cerró el prefecto que, cuando fue dado de alta este jueves, fue despedido con aplausos por parte del personal de médicos y enfermeros del nosocomio de Gualeguay.