Registraron nuevo ataque contra silo bolsas en Federal

"Los productores agropecuarios siguen soportando los ataques vandálicos en los campos entrerrianos. Esta vez los delincuentes atacaron y destruyeron seis silobolsas conteniendo soja y maíz en un campo del departamento Federal", expresaron desde FARER.





"Ante la mirada impávida de las autoridades, los delitos contra la propiedad se suceden uno tras otro sin que se tengan noticias del esclarecimiento de los hechos. Peor aún, ni siquiera se escuchan condenas por parte de los distintos estamentos del Estado, siendo esta una señal que preocupa e incluso provoca indignación", indicaron.





"El artero ataque tiene consecuencias económicas inmensas y deja flotando en el aire un peligroso mensaje tendiente a consagrar la impunidad", señalaron.





En este sentido, el titular de la Sociedad Rural de Federal y el vicepresidente de FARER, Diego Etchegoyen y Nicasio Tito, respectivamente, condenaron enfáticamente este nuevo hecho perpetrado contra productores de nuestra provincia y solicitaron la "inmediata detención de los autores", al tiempo que trasladaron la responsabilidad "a la Brigada de Prevención de Delitos Rurales, a la justicia entrerriana y al ministerio de la Producción, ya que ellos deben garantizarnos la seguridad".





Los dirigentes rurales agregaron que "venimos esperando con paciencia infinita, pero es necesario que actúen de una buena vez y protejan a los productores, a sus familias y a sus propiedades. Esto se viene desarrollando en diversas provincias argentinas y Entre Ríos no está ajena ni mucho menos: es uno de los territorios donde más ha crecido el delito contra la propiedad privada en el ámbito rural en manos de aquellos sinvergüenzas que hacen daño dominados por el odio y la venganza".





Por último, exhortaron al Gobierno provincial a que "utilice los mecanismos a su alcance para frenar esta escalada inusitada de violencia contra el campo", a la vez que aseguraron que "desde la violencia y el miedo no se construye nada positivo. Si quieren amedrentarnos están equivocando el camino. No van a poner de rodillas a los productores argentinos", finalizaron.