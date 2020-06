El invierno se siente: El fin de semana habrá "un refuerzo de aire frío"

Sociedad La ola polar se siente en Entre Ríos y pronostican fuertes heladas desde mañana

Las bajísimas temperaturas se mantendrán por varios días y la entrada de aire frío que está pronosticada para el fin de semana tendrá un plus.Al respecto, el meteorólogo Alejandro Gómez, habló con Elonce TV y dio cuenta que "esta entrada de aire frío todavía no es tan contundente y es probable que en el transcurso del fin de semana haya un refuerzo de aire frío que seguramente va a entrar por la parte de la zona pampeana e ira llegando hasta nosotros".En tal sentido, Gómez explicó que "lo significativo de esta situación es que tras una entrada de aire frío, vendría un refuerzo y desde el lunes, si el viento cambia y se hace persistente del este, es probable que aumente la humedad en niveles atmosféricos y el martes ingresaría un nuevo sistema frontal aportando condiciones de inestabilidad y la llegada de una nueva masa de aire frío".En resumen, "el frío no sería tan intenso pero habrá una continuidad de temperaturas que se sentirán muy bajas producto de la llegada de un refuerzo y un nuevo sistema frontal".Consultado sobre los pronósticos que alertaban sobre tormentas y lluvias en la región, que finalmente no se cumplieron al menos para la capital entrerriana, el meteorólogo explicó lo siguiente: "La región es muy amplia y se han dado lluvias que en algunos sectores fueron importantes para el centro de la provincia y el este y sobre el oeste quedaron relegadas, no se puede dar una precisión de por qué fueron menores aquí".Y agregó que los alertas "se hacen con una antelación de entre 12 y 15 horas y en ese período es imposible poder precisar si las condiciones de inestabilidad van a llegar a Paraná o si se van a dar 50 km más al este, por ejemplo, tal como ocurrió.Que no haya llovido en Paraná es una cuestión aleatoria, anoche hubo tormentas al norte y sur del departamento La Paz que tranquilamente podrían haber ocurrido aquí". Elonce.com