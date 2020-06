Santafesino contagiado por paranaense: Suspenden reuniones familiares en Franck

Sociedad Caso de coronavirus detectado en Santa Fe tuvo contacto con paciente de Paraná

Importado de Entre Ríos

Hicieron hisopados

Segundo caso en Franck

Desde la comuna de la localidad santafesina de Franck confirmaron que se registró un caso de coronavirus el miércoles tras meses sin contagios. Se trata de un joven que es trabajador esencial, por lo que viajaba periódicamente a Paraná a realizar repartos. En diálogo con, el presidente comunal, Javier Enrico, contó que tras conocer los resultados positivos del test tomaron dos medidas inmediatas: aislaron a la pareja del infectado y a la familia para la que trabaja la joven como empleada doméstica, y dieron marcha atrás con las reuniones familiares en el pueblo.En Franck ya se había detectado un caso en marzo, al principio de la pandemia. Sin embargo, los contagios no continuaron en aquella oportunidad. Enrico aseguró que el nuevo contagio es "netamente importado de la provincia de Entre Ríos, pero probablemente la mujer esté contagiada". La chica presentó síntomas, está aislada en buen estado físico y ya fue hisopada."Me comuniqué con ella y sólo siente el cansancio típico de una gripe normal", contó Enrico. Como es trabajadora doméstica, decidieron aislar a la familia para la que trabaja. "Nos anoticiamos del caso e inmediatamente aislamos a los contactos", indicó el presidente comunal. En un principio permanecen aisladas seis personas (la pareja y la familia), todas asintomáticas.El presidente comunal explicó por qué el plan Detectar no se está realizando en Franck. "Los infectólogos de la provincia nos dijeron que todavía no es momento", dijo y aclaró que ya hicieron cuatro hisopados de los que esperan resultados. "Si tenemos más personas con covid positivo tomaremos otras medidas, pero por ahora no hay Detectar en Franck".En el ingreso a la localidad hay controles sanitarios que se reforzaron ante la aparición de este nuevo caso. "Estamos trabajando en conjunto con todas las fuerzas comunales de la localidad para llevar tranquilidad y concientizar a la gente", dijo el presidente comunal.El positivo confirmado el miércoles es el segundo caso de covid registrado en Franck desde el inicio de la pandemia. El primero ocurrió a fines de marzo, cuando un médico pediatra que vive en la localidad se contagió al atender en su consultorio de Esperanza a un niño con antecedente de viaje a Brasil, que días más tarde dio positivo en el diagnóstico de coronavirus.