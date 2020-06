Coronavirus en Santa Ana: "Tenemos a familias enteras aisladas"

Política Hasta el 28 de junio suspenden las actividades flexibilizadas en Santa Ana

"Estamos gestionado para tener otro profesional que colabore con la tarea.Estamos trabajando en red, para armar una unidad para cuidado de pacientes confirmados por Covid 19, en la zona de Santa Ana, para poder descomprimir la situación en el hospital", afirmó a, la directora del Centro de Salud "Cecilio Lopez" de Santa Ana, Dra. Celeste Farneda, según pudo conocerApuntó asimismo que tienen "muchas familias aisladas, por contacto estrecho con casos confirmados. Ey no tener que trasladarlos a Termas".En el Centro de Salud de Santa Ana "como no habíamos completado los elementos necesarios para darle atención a la gente, se estaba atendiendo a la gente con casos urgentes. No teníamos medidas, elementos de protección para trabajar. Hoy recibimos y ahora sí estamos en condiciones de arrancar con todas las atenciones, por un lado tenemos las patologías generales, y por el otro, todos los cuadros respiratorios y los casos sospechosos".En el mismo sentido, afirmó que desde la intendencia se les ha cedido "un sector del NIDO, para separar los tipos de atenciones físicamente, también los profesionales se van a separar. La idea es que volvamos a atender con normalidad, tenemos servicios de odontología, pediatría, que esta semana tuvimos que suspender por falta de elementos. La semana arrancamos bien, con todo".Estuvimos evaluando y seguimos el protocolo que nos mandan de Epidemiología de la sintomatología, que son 72 horas desde el inicio de los síntomas, o 24 horas si entre uno de los síntomas está la fiebre", apuntó Farneda., este es uno de los síntomas más frecuentes. Les hacemos el seguimiento y cuando corresponde, se le toma el hisopado", puso relevancia., es lógico porque no nos esperábamos que sea este número y que aumenten tan rápido los casos. Como suele pasar en estos casos, la gente al principio es un poco reacia, había personas que habían tenido síntomas tan leves, n ole dieron importancia, aunque cuando se empezó a confirmar los casos, que ubicamos a los contactos estrechos de esos casos confirmados, la gente entró a tener miedo. Hay que agradecer a los pobladores de Santa Ana, nos pasan información. Tienen buena predisposición más allá de que están un poco asustados".usando barbijo, lavado de manos, desinfección y ventilación de ambientes. Ante cualquier síntoma, les pedimos que se contacten con nosotros para que podamos evaluar si los vamos a ver a sus domicilios, si los citamos. Estamos tratando de trabajar lo más organizados posible", puso relevancia.