"La experiencia fue muy positiva", dijo el primer santafesino en donar plasma

Donación de plasma

Julio Lucero fue el primer santafesino en donar plasma para poder tratar personas con coronavirus. Tiene 34 años y en marzo había viajado Río de Janeiro con sus amigos para una despedida de soltero."Luego de hacerme un estudio de la sangre y los anticuerpos, en el día de ayer tuve la oportunidad de donar plasma en el Hospital Iturraspe de Santa Fe", contó aJulio Lucero, santafesino.Julio, había viajado en marzo a Río de Janeiro con sus amigos "el primer día que volví y tuve fiebre, ahí nomás me comunique con el 0800 de la provincia para ver como seguía", dijo.Y agregó que "no fue un cuadro grave, si bien tuve fiebre dos días y medio, y durante diez días tuve dolor de cabeza y fatiga, nunca me falto el aire. También tuve tos seca, algo que nunca me había pasado"."Me realizaron tres testeos, el primero donde confinaron que tenía la enfermedad. El segundo también dio positivo, recién el tercero dio negativo", explicó.Sobre sus contactos estrechos, dijo que "cuando volví de viaje me tome un remis hasta Santa Fe y ahí mismo quede en cuarentena. Mis amigos también quedaron en cuarentena más allá de que no hayan presentado síntomas"."Por el momento no me han quedado secuelas. Todavía no se sabe muy bien si puedo volver a tener coronavirus, al menos en esta cepa, y si sigo contagiando, los anticuerpos los tengo, por eso pude donar plasma", indicó.Al convertirse en el primer santafesino que donó plasma, dijo que "la experiencia fue muy positiva y linda, tanto para mí como para los doctores del hospital. Fue emocionante, ya que podemos ayudar con esta enfermedad, que hace meses venimos teniendo noticias malas".Sobre el proceso de donación, contó que "primero hay una entrevista previa con un doctores, y luego te realizan un estudio de sangre para ver si generaste los anticuerpos. Como en toda donación de sangre te realizan unas preguntas muy exhaustivas sobre antecedentes de enfermedades"."La ultima etapa de este proceso, es la donación de plasma. Es muy parecido a cualquier donación de sangre, la única diferencia es que no te pinchan un brazo, sino los dos. Porque por un lado te sacan la sangre que se procesa y por el otro te vuelve a ingresar", explicó.Lucero remarcó que "es un paso muy simple, desde volví a mi casa a realizar mi vida normal".