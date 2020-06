Le pagaron con dinero falso y lo quemó: "Yo no voy a estafar a otra gente"

Un comerciante de la ciudad de Paraná fue estafado por un cliente que le abonó el pedido con dinero falso. A raíz del suceso, la víctima difundió un video para dar cuenta de la situación y mostrar que iba a quemar los billetes apócrifos porque él no iba "a estafar a otra gente, ni a él mismo", afirmó El titular de la "Rotisería Emanuel" manifestó su indignación y resaltó en el video: "quería avisarle al cliente que me hizo una compra grande y me dio $2400 que son falsos", dijo yde una rotisería en Paraná tras ser estafado por un cliente que le abonó la comida comprada con dinero falso.En el video muestra cómo quema los billetes apócrifos. "Si me está viendo el muchacho que me jodió, que le haga provecho la comida, pero", afirma.