Fichas de evaluaciones formativas: "Se basaron en el proceso de cada alumno"

En los próximos días los docentes harán entrega, por diversos medios, de las fichas de evaluaciones formativas que se le realizaron a los alumnos, durante este periodo de pandemia. Este nuevo sistema de evaluaciones suplanta momentáneamente el sistema tradicional de la nota numérica y la entrega de libretas de calificaciones a fin de cada trimestre."La ficha que se entrega contempla tres ejes: 1) se evalúa la presentación de trabajo; 2) cómo se recepciona (si tienen conectividad, si utilizaron fotocopias, si las familias debieron utilizar los cuadernillos Seguimos Aprendiendo y si pidieron ayuda al docente) y también la realización de actividad", comentó la directora de la escuela Bavio, Viviana López, aA su vez afirmó que "el registro que hicimos es sobre, siempre apoyando y fomentando el proceso de continuidad. Esta devolución a través de una ficha no es una nota, son evaluaciones valorativas y formativas"En este período se tuvo en cuenta si los niños "tuvieron mejoras, dificultades, qué pudieron lograr y cuando fue necesario volver a consultarle a la docente", indicó la directora.En este sentido la docente comentó que desde que comenzó la pandemia los maestros tuvieron que mediar en diversas situaciones, "dimos muchas vueltas, siempre buscando lo mejor para los niños"."Uno de los problemas que tuvimos fue la conectividad, en la escuela tuvimos muchas realidades diferentes y en algunos casos los padres no se comunicaban y teníamos que intentar lograr que los niños hagan las actividades"."Teniendo en cuenta la situación particular de la escuela la maestra indicó que "en líneas generales tuvimos una respuesta buena, donde se comunicaban con los niños a través de diversos soportes".En relación a la manera que encontraron las docentes para continuar con las actividades indicó que "fuimos muy creativas para poder generar el vínculo pedagógico, las maestras en muchos casos realizaron videos caseros para mantener la presencialidad en forma virtual".