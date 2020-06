Coronaviurus: Intendentes del Departamento La Paz tomarán medidas restrictivas

Sociedad La Paz prohíbe ingreso de personas provenientes de zonas con circulación viral

"Gran conexión con Paraná"

En la localidad de La Paz prohibieron el ingreso de personas provenientes de zonas de circulación viral y recomendaron a los pobladores no viajar a la capital entrerriana, debido al aumento de casos confirmados de coronavirus en Paraná. Ante esta situación el intendente, Bruno Sarubi, informó que se está evaluando la posibilidad de tomar medidas restrictivas en todo el Departamento La Paz con el fin de "cuidarnos entre todos".en muchas localidades del Departamento La Paz".Y continuó: "pusimos nuevamente los controles firmes en los ingresos y toda persona no sea de La Paz y no tengan los papeles de circulación no lo dejamos entrar. El control funciona las 24 horas y en diversos horarios también cuentan con personal policial".El presidente comunal detalló que "las personas que ingresan La Paz le tomamos los datos para tener un registro de quien viene y de donde para que ante cualquier caso sospechoso podamos rápidamente tener el nexo epidemiológico"."Tuvimos dos o tres denuncias de vecinos que avisaron que se habían creado pasos clandestinos y eso nos llevó a tener que efectuar más controles", indicó.En relación a las medidas de prevención que se están llevando a cabo, Sarubi explicó que "". En el Departamento La Paz, hay tres intendentes correspondientes al partido de Cambiemos, dos pertenecientes al partido Justicialista, y uno al Vecinalista."Es importante comenzar a pensar y reclamar entre todos políticas de estado para el norte entrerriano, que es uno de los sectores más relegados de la provincia. Lo que deja en evidencia esta pandemia es la falta de infraestructura en salud", sentenció.Sin embargo, "la confirmación de los casos en Paraná hizo que la gente comience a respetar de nuevo las medidas de prevención como el uso del tapaboca, mantener las distancias, pero todavía la gente sigue en la calle y con sus actividades normales".Teniendo en cuenta que el 26 de marzo se registró un caso de covid-19 en La Paz que se trataba de una joven que tenía antecedente de viajes y fue atendida en el hospital 9 de Julio, Sarubi comentó que "luego del caso confirmado no tuvimos más casos positivos. Si tuvimos casos sospechosos, pero fueron descartados. Tampoco hay casos confirmados dentro del departamento".El municipio realizó una campaña puerta a puerta para concientizar a los vecinos donde apela a la responsabilidad social. "El Estado no puede estar controlando a todos habitantes de la ciudad en todas sus actividades", culminó.