Santa Fe alcanzó un récord de casos de Covid 19 y refuerzan controles en accesos

La provincia registró ayer un récord de nuevos casos de coronavirus: 24 en todo el territorio santafesino, de los cuales 4 corresponden a Rosario, 16 a Carreras, 2 a Venado Tuerto, 1 a Arroyo Seco y el restante a Bombal. De esta forma, se encienden las alertas en el sur de la provincia y se endurecen los controles en los accesos y rutas para evitar la propagación de zonas de contagios, como Capital Federal y el Area Metropolitana de Buenos Aires (Amba).La preocupación en las autoridades de la Casa Gris no es menor. El pico de nuevos casos en la provincia, con un total de 370 personas registradas, va en línea con un nuevo récord a nivel nacional: 2.285 casos que totalizan 47 mil pacientes en todo el país desde el comienzo de la pandemia."Comienza a elevarse la curva y esto implica mayor compromiso social, quien no tenga que salir de Santa Fe no lo haga y no es recomendable visitar regiones con circulación del virus", dijo anoche Martorano para agregar: "Si mantenemos estos cuidados, los resultados serán mejores de lo que ocurre a nivel mundial".A su turno, el ministro de Gestión Pública, Rubén Michlig, destacó que se aplicó un mecanismo de control para quien haya ingresado a la provincia en los últimos 14 días. Así, los agentes pueden hacer un seguimiento de cada persona que ingresa y egresa de la provincia.Santa Fe impuso la obligatoriedad del uso de permisos para ingresar o salir de la provincia. Pueden obtenerse a través de la aplicación para teléfonos inteligentes denominada "Coronavirus Santa Fe". En el caso de no contar con un smartphone o que el mismo no sea compatible con la aplicación, se podrá completar y descargar un formulario en la página web de la provincia (www.santafe.gob.ar). "Todos los que circulen deben procurar tener instalada en su celular la aplicación, que debe ser exhibida en los puestos de control, al igual que una declaración jurada firmada", confirmó Osvaldo Aymo, titular de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV).La aplicación se encuentra disponible con sistema operativo Android. Por otro lado, en cuanto a la declaración jurada que deben exhibir los viajeros, Aymo indicó que, para completar el formulario, es necesario entrar a www.santafe.gov.ar e ingresar en la opción "Coronavirus". Una vez allí, hacer click en "Viajes interprovinciales" y completar el "Formulario DDJJ viajes interprovinciales". Como último paso, debe imprimirse el comprobante o mostrarse a través de un dispositivo electrónico."Queremos tener trazabilidad; una georreferenciación de quienes transitan por la provincia. Todas las personas que viajen deben tener la aplicación descargada. Mientras que, en el caso de los transportistas, se exigirá la aplicación nacional (Cuidar) y la de la provincia. Sobre todo, si el camionero viene a descargar en territorio santafesino, porque, si en algún momento presenta sintomatología, a nosotros nos facilita la trazabilidad. Ese es nuestro objetivo", indicó el funcionario.Quienes ingresen a territorio santafesino deberán responder un cuestionario, se les medirá la temperatura y se le realizará una prueba de olfato.Ante cualquier caso sospechoso, se hará el hisopado correspondiente en los puestos sanitarios instalados en el lugar. (