Entrerriano halló restos fósiles de un dinosaurio: Le pusieron su nombre

?Descubren un pequeño dinosaurio carnívoro con alas en la Patagonia argentina?



Se trata de una nueva especie de dinosaurio de 90 millones de años de antigüedad. Tenía patas semejantes a un raptor y alas en la parte superior de su cuerpo.



Leé la nota??https://t.co/SlE45D9wop pic.twitter.com/9x6rqUb5oA — Agencia CTyS - UNLaM (@CTyS_UNLaM) June 4, 2020

Un nuevo dinosaurio fue hallado en la Patagonia. Se trata del Overoraptor Chimentoi, un pequeño carnívoro con alas, encontrado en rocas del Cretácico superior, de unos 90 millones de años de antigüedad, en el noroeste de la provincia de Río Negro, Argentina. Nicolás Chimento, es un biólogo oriundo de Gualeguay y participó de las expediciones."Encontramos un dinosaurio en la zona del embalse Ramos Mexías que queda por Villa El Chocón, un lugar muy conocido por los dinosaurios, del lado de Rio Negro", expresó aNicolás Chimento, biólogo.. En 2013 realizamos la primera expedición con algunos datos de que había huesos, y encontramos un montón de cosas", contó.Y agregó que "las personas que realizamos la búsqueda, somos todos argentinos. Yo formo parte del Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados que se encuentra en el Museo Bernardino Rivadavia, en Capital Federal"."Somos alrededor de 20 profesionales, como doctores, licenciados todos científicos, y personal técnicos que pertenecemos al CONICET. También hay estudiantes de distintos lugares.", dijo.Sobre el hallazgo, comentó que "este dinosaurio forma parte de la tesis doctoral de un colega, que publicó en un artículo lo que encontramos."."Es muy interesante, porque tiene rasgos intermedios entre un dinosaurio y un ave. Este animal habría vivido hace 90 millones de años atrás", explicó.Al respecto de porque el dinosaurio lleva su nombre, contó que"Cuando nosotros encontramos un animal nuevo para la ciencia, que es una especie distinta en nuestro trabajo científico, debatimos entre nosotros que nombre le vamos a poner", explicó.En ese sentido, comentó que " yo no soy parte de esta investigación científica, de este dinosaurio en particular, porque le pertenece al estudio de mi colega."."Yo me enteré del nombre cuando publicaron el artículo. Mis compañeros me dijeron ´Nico abrí el articulo 'y cuando lo vi me lleve la sorpresa que tenía mi nombre", expresó.Sobre el significado del nombre del dinosaurio, contó queLa expedición "fue mi primera campaña como parte del laboratorio. Uno ya sabe distingue entre fósiles y rocas. En la búsqueda, me agacho y lo veo, y ahí saque la garra chiquita, que enseguida me di cuenta que era de un dinosaurio".", finalizó.