Escucha en Salud Mental: "Se comunican mayoritariamente personas jóvenes"

El horario de atención es de 8 a 18, de lunes a lunes. El número fijo es (0343) 4331817, mientras que el celular, que recibe llamadas y whatsapp es (0343) 155060204.

La licenciada en Psicología, Lourdes Herlein

El servicioEsta modalidad de atención se inició el 28 de marzo.donde cualquier persona de la comunidad, y no sólo aquellas que ya venían recibiendo atención en la institución, podrán comunicarse., comentó aque eFunciona desde el 28 de marzo. Está orientado a la comunidad en general. Desde que se inició el dispositivo hemos recibido 811 consultas (hasta este 22 de junio). Funciona de 8 a 18, y es atendido por diferentes profesionales que forman parte del Hospital Escuela de Salud Mental. Para el resto del día, pueden comunicarse con la guardia del lugar"."El objetivo tiene que ver con cierto reacomodamiento de nuestras prácticas asistenciales y también tratar de ubicar cuáles son las necesidades de la población en este momento tan particular que estamos atravesando, que nos puede llevar a enfrentar ciertas dificultades para resolver algunos aspectos negativos que podemos sentir durante este período.Al ser consultada, mencionó queAl hacer una lectura de las comunicaciones de la comunidad con estas líneas disponibles, apuntó: "Mayormente se comunican vía WhatsApp, también tenemos un número telefónico. Pueden llamar por teléfono, pero también les damos la posibilidad de que se puedan comunicar vía WhatsApp y tener un intercambio por ese medio y es por excelencia el modo de que se comunica esta franja etaria"."En el Hospital Escuela contamos con una guardia activa que funciona las 24 horas, de lunes a lunes. En el caso de recibir llamados que tengan que ver con una crisis subjetiva que revista urgencia, hacemos las coordinaciones necesarias para que esa persona pueda llegar a la institución y pueda ser atendida en forma presencial por un profesional", aseveró.De la misma manera,Se trata de preguntas generales que también las canalizan respecto de lo cotidiano, esto hace que no lleguen a presentarse con este talante más de crisis".Siempre buscamos transmitir a la comunidad que esto es un periodo transitorio y todas las personas, independientemente a las diferencias que tengamos, tenemos en la vida, aspectos saludables y potenciales.", puso relevancia Herlein.