Restricciones en Villa Urquiza: "No tenemos casos y queremos cuidar a la gente"

Institucionales En Villa Urquiza también restringen ingresos y circulación por 15 días

Las autoridades comunales de Villa Urquiza resolvieron suspender el ingreso y circulación a propietarios de casas de fin de semana o casas quintas que no residan en la localidad, por un término inicial de quince días.que "la situación venía en un estado normal, pero con la aparición de algunos casos en Paraná en los últimos días tomamos algunas medidas para replantear la situación que se desarrollaba en Villa Urquiza"."Hasta el sábado, la entrada y salida de vehículos era normal, pero ahora debemos activar los protocolos y las medidas de prevención correspondientes. Por eso suspendimos por 15 días el ingreso de las personas que vengan de otras localidades donde haya un brote del virus", comentó."Las actividades comerciales, industriales y demás, no tendrán problemas de ingreso. Los que tengan casa quinta no podrán venir. Es una medida que se tomó el domingo. Hay un antes y un después del sábado, cuando Paraná anunció la marcha atrás de actividades deportivas, gastronómicas, cierre de la Terminal", remarcó.Asimismo, dijo que "Paraná es una localidad vecina a Villa Urquiza y necesitábamos tener una medida que proteja a la gente. No tenemos casos sospechosos. Por eso, queremos seguir preservando a los ciudadanos".