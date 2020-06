Síntomas del COVID-19: "La pérdida del olfato es aguda", explicó especialista

Uno de los signos de alerta que puede advertir a los médicos sobre la presencia del coronavirus en las personas es la pérdida repentina del olfato -anosmia- y del gusto -disgeusia-, además de los ya conocidos síntomas de fiebre, tos seca y cansancio.



"A partir de que se descubrió que esto era un síntoma compatible con coronavirus, el paciente puede percatarse que perdió el olfato y eso hace que vaya a consultar para determinar su situación epidemiológica, si tuvo posible contacto con algún caso positivo y sospechoso, para activar el protocolo", explicó a Elonce TV la otorrinolaringóloga Viviana Rodríguez.



Según detalló la especialista, "se interroga al paciente sobre si tiene síntomas probables con coronavirus como tos, estornudos, pérdidas del olfato".



En relación al orden en el que aparecen los síntomas, indicó que "a partir de la pérdida del olfato, uno nota que no tiene el gusto, porque lo primero que percibimos es el olor y ahí a partir se estimula el sentido del gusto".



"La pérdida del olfato es aguda", aclaró Rodríguez al acotar que, "tampoco es inmediata".



Según explicó la otorrinolaringóloga, los pacientes se acercan al consultorio para consultar "ante síntomas comunes al virus de la gripe o rinitis alérgica, preguntan qué deben hacer, si van o no a trabajar, porque les pasa esto en esta época del año".



Es que de acuerdo a lo que comentó, "lo más común de esta época es la gripe, la rinitis aguda, inflamación, mucosis y rinorrea acuosa".



"Trabajamos con barbijos, máscaras y cumplimos con las medidas de higiene -el uso de alcohol, desinfección de picaportes y de todo lo que podamos tocar. Y cuando ingresa al consultorio debe pisar una alfombra con lavandina. Además, brindamos turnos espaciados para que no haya contactos entre pacientes; se le pide puntualidad al paciente, y nosotros también debemos respetar esos tiempos para que no espere afuera", explicó. (Elonce)