Jean Maggi, el hombre con una discapacidad que subió el Himalaya en bicicleta

Deporte

Alcanzar el Himalaya

El cordobés, Jean Maggi, cuando tenía un año sufrió una paralisis de cintura, producto de una poliomielitis. A los 37 años tuvo un infarto, y luego de ese momento su vida cambió por completo. Decidió dejar de lado los malos hábitos y llevar una vida más saludable. "Treinta minutos en la ambulancia fueron suficientes para que une reflexione", contó aEn una entrevista con el programa A Media Mañana, señaló que "cuando uno no se acepta se va boicoteando y en mi parte me llevo a una vida muy desordenada y poco saludable".Jean durante mucho tiempo no se aceptaba como era y expresó que "la discriminación en algún momento surgió, pero era mucho más lo que yo me excluía"."Comencé a hacer deporte a los 40 años donde corrí mi primera maratón. En ese mismo año me sumergí en el deporte de alto riesgo, cuando la mayoría de deportistas a esa edad se retiran", afirmó el atleta.Y continuó: "No sabía que podía llegar a hacer con una discapacidad motriz y un stent cardíaco. Sin embargo, la respuesta fue:"."Empecé con la idea de correr la maratón de Nueva York, descubrí mi cuerpo atleta y dejé de lado los prejuicios", refirió. Además, Jean señaló que también practicó tenis y corrió varias maratones.

Un día pensé en buscar el paso más alto del planeta para subir en mi bicicleta y ahí fui al Himalaya

La travesía duró once días y según el "fueron once días duros que valieron la pena".Sobre esta hazaña el cineasta Juan José Campanella realizó un documental "El límite del infinito" que se encuentra en Netflix.Al finalizar, Jean Maggi afirmó que "al límite se lo pone uno y lo más importante es intentar realizar las cosas".El atleta a su vez posee la fundaciónque es una organización privada sin fines de lucro creada para contribuir y aportar ayuda a los niños con discapacidad a través del deporte.