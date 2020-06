Trabajadores de Salud cortaron la calle en reclamo de mejoras salariales

Personal de Salud pertenecientes al Hospital San Martín, este martes, cortaron las calles Gualeguaychú y Presidente Perón para reclamar el pago del bono nacional (cuatro cuotas de $5.000); recomposición salarial en todo el ámbito del Ministerio de Salud;el cumplimiento efectivo de las licencias profilácticas; la autorización de suplencias que cubran a los trabajadores que no asisten por diversos motivos. Además, solicitaron que se garanticen las condiciones necesarias de trabajo en temas de seguridad e higiene para los empleados."Hace un tiempo que venimos reclamando estas cuestiones, en algunos pudimos avanzar y en otros seguimos pidiendo respuestas", indicó uno de los presentes aEn este sentido informó que "reclamamos el pago de los 5.000 pesos que se adeudan y la reapertura de paritarias para tener sueldo digno. Además, pedimos que se".Otro de los reclamos que hicieron visible en la movilización era el del cumplimiento efectivo de las licencias profilácticas; la autorización de suplencias que cubran a los trabajadores que no asisten por diversos motivos y que se garantice la cantidad de personal para que puedan realizar rotaciones cada 15 días.La delegada de ATE, María Laura, declaró que "Queremos que se acelere la cuestión de los 5000 pesos porque el personal de clínicas privadas ya lo cobró y la salud pública no y es donde hoy se está trabajando a full"."Estamos a fin de mes y con lo que cobramos no llegamos. Si el gobierno no nos llama para una reunión para darnos una respuesta evaluaremos con qué medidas continuaremos", sentenció.Sobre el aumento de casos en la capital entrerriana, uno de los presentes en la movilización señaló que "genera mucho temor en la sociedad, por eso le pedimos a las personas que eviten concurrir al hospital salvo necesidades importantes".