Protectora será querellante en la causa penal por un perro asesinado a puñaladas

El Juez de Garantías y Transición de Villaguay, Dr. Julián Vergara, aceptó la constitución como querellante de la Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales (A.F.A.D.A.) cuyo presidente es el Dr. Pablo Boumpadre.



La protectora ya ha intervenido en otras causas a nivel nacional, con destacados antecedentes judiciales en defensa de los Derechos de los Animales, constituyéndose como parte querellante ante la Justicia.



Entre los casos se pude mencionar el de la orangutana Sandra, del ex Zoológico de Buenos Aires, que en la actualidad se encuentra en un santuario en Florida, EEUU; el caso de la chimpancé Cecilia que fue declarada Sujeto de Derecho no Humano por la Justicia de la provincia de Mendoza y el rescate de nueve tigres de Bengala del "Circo Mexicano Veracruz", en la provincia del Chaco.



En el marco del cumplimiento de la Ley 14.346, la delegación de AFADA, que se encuentra en Villaguay, podrá presentarse como querellante para pedir Justicia por Rocco, el perrito apuñalado en la madrugada del día sábado 23 de mayo por una persona en el barrio San Judas; el animal sufrió una terrible hemorragia que culminó con su deceso.





Los profesionales de la AFADA indicaron que "el acto denunciado y mencionado no es más que los delitos establecidos en la Ley de Crueldad Contra Animales 14.346 correspondiente a la acción penal de "no lastimar o causarles torturas o sufrimientos innecesarios" (Artículo 3 inc 7, mismo cuerpo legal), en concurso material con "Amenazas con armas" previstos y reprimidos por el Art 149 ter. Inc. 1 del C.P."



En el mismo orden destacaron que "se descarta en función al paradigma en reconocimiento de los derechos de los animales no humanos, dentro de su normativa legal que los comprende como seres sintientes y sujetos de protección, entendiendo que poseen una capacidad para sentir y sufrir y es por tal motivo que merecen una protección legal". (AP Noticias)