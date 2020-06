Covid-19 en Santa Ana: "Suspendimos actividades, quedó funcionando el comercio"

Sociedad La niña con coronavirus se encuentra bien y analizarán a sus hermanitos

Este lunes se registraron 16 casos de coronavirus en la provincia de Entre Ríos. Cinco corresponden al departamento Federación, procedentes de la localidad de Santa Ana.Según se informó, cuatro son contactos estrechos de casos confirmados y el último caso de dicha localidad corresponde a una mujer adulta que presenta neumonía, está internada en un efector público y su nexo se encuentra en investigación., de, que "todo esto ha generado mucha preocupación en una localidad que es pequeña, como la nuestra. Si bien sabemos que estamos en situación de pandemia, siempre pensamos que por ser un pueblo no iba a llegar y llegó"."El primer caso fue una persona que había estado en una zona de circulación del virus, como lo es Buenos Aires. Como en nuestra zona la actividad principal es la citricultura, se tiene mucho contacto con esos lugares", dijo.Comentó que "teníamos habilitadas las reuniones familiares y otras, lo que hizo que se disemine el virus. Hoy tenemos 8 casos en la localidad. Nosotros tenemos 5 casos en estudio, que conoceremos el resultado este martes. Tuvieron contacto estrecho con un caso confirmado. Hoy se hicieron otros hisopados y estarán los resultados el miércoles. Confiamos en que ahí se pueda llegar a cortar la circulación".A partir de la aparición de casos "suspendimos todas las habilitaciones, que, si bien estaban hechas en base a los protocolos de la provincia, el virus llegó igual. Quedó habilitado el comercio de 7 a 19, hasta el domingo que viene, donde haremos otra evaluación. Tenemos controles más estrictos en la entrada a la localidad. Volvimos a una fase anterior".Sobre la situación financiera del municipio, contó que "dependemos mucho de la coparticipación. Hasta ahora no hemos tenido inconvenientes para pagar el 100% de los sueldos. Ya hemos abonado también el medio aguinaldo. Hemos sido cautos, previsores. Venimos ordenados, austeros y prolijos. No tomamos créditos en la gestión anterior y eso hace que podamos soportar la situación".Actualmente, Santa Ana cuenta con una población de 3200 habitantes.Remarcó que "tuvimos la mejor temporada turística este verano, eso es una ventaja. Tuvimos la Fiesta Nacional de la Sandía, que fue exitosa y generó recursos en el municipio y la comunidad. Tenemos la ventaja también de que no tenemos desocupación, es una zona próspera, el 80% se dedica a la citricultura".