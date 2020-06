En Argentina "no tienen constancia de que estoy con vida", afirmó una jubilada

Un caso muy particular es el de Alicia Suárez, una jubilada argentina qué, por problemas familiares tuvo que viajar al vecino país de Uruguay y desde marzo no pudo volver a Argentina, ante el cierre de fronteras. Desde hace tres meses no cobra su jubilación y lo más complicado, al no poder firmar su supervivencia, en los registros argentinos figuraría como fallecida.



"Viví más de 30 años en Argentina, soy una jubilada argentina. Cobro la pensión de mi marido que vivó en Argentina. Hace tres meses que estoy en Piriapolis. Al tener una hermana operada, fui a Uruguay. Cuando empezó la pandemia, quise cruzar y ya no pude. Como tengo familiares acá, estoy viviendo en Uruguay, pero hace tres meses que no puedo ir a cobrar a mi país", aseveró Alicia Suárez a Canal 4 de Salto, supo Elonce.



De la misma manera, contó: "Fui un día al Consulado, me sacaron fotocopia del DNI. No me puedo comunicar con el banco, mandé una carta al Banco Nación de Concordia que no se si la recibieron. Como yo tengo más de 70 años, cada dos meses tengo que firmar la fe de vida. No hay nada que certifique que yo estoy con vida".



En definitiva, si la mujer no presenta ese certificado "es como si ya no estaría con vida, no estoy yendo a cobrar desde hace tres meses", manifestó.



Recordemos que en Argentina, para cobrar los haberes, los jubilados y pensionados en el país, deben dar fe de vida periódicamente ante la entidad bancaria o centro de pago. Cada entidad fija la periodicidad y la modalidad del trámite, que es obligatorio. Si no se hace en el plazo establecido, el jubilado o pensionado no cobra el mes. Una vez realizada la supervivencia, se reactiva automáticamente. No obstante, con motivo de la pandemia, este trámite se encuentra suspendido desde el 1° de marzo. Mientras dure la suspensión, los haberes de jubilados y pensionados "permanecerán depositados en la cuenta bancaria", se indica desde Anses.

Elonce.com.