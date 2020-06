Tablet de ANSES: Quiénes pueden solicitarla, los requisitos y cómo hacerlo

Quiénes pueden solicitar la tablet

Cómo solicitar la tablet

Mediante una resolución publicada el jueves pasado, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) amplió el alcance del Programa Nacional de Acceso a Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,El objetivo del programa es "y las comunicaciones de los sectores más vulnerables de la población a través de la entrega de tablets".-Beneficiarios de la AUH que tengan hijos menores de 18 años y que cuenten con la libreta de control de salud y educación de su hijo; y beneficiarios de la Asignación por Embarazo.-Beneficiarios de pensiones no contributivas con ingresos mensuales brutos no superiores a dos veces el salario mínimo vital y móvil.-Jubilados, pensionados y trabajadores en relación de dependencia con una remuneración bruta menor o igual a dos salarios mínimos vitales y móviles.-Usuarios del Régimen de Monotributo Social.-Monotributistas cuyo ingreso anual mensual no supere en dos veces el salario mínimo vital y móvil.-Desempleados; electrodependientes; adultos mayores y mujeres que residan en zonas rurales y suburbanas de su municipio.Deberán ingresar en la página de ANSES y completar un formulario con sus datos personales o actualizarlos.: los municipios serán los encargados de elaborar un listado con los posibles beneficiarios y reasignar los dispositivos que no fueron entregados durante el programa creado en 2018.