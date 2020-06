Aseguran que la manga de langostas no llegará a la provincia en el corto plazo

Una importante manga de langostas ingresó al país desde Paraguay. La expansión de la plaga de langostas está asociada a la combinación de altas temperaturas, precipitaciones y velocidad del viento, es por ello que debido a las bajas temperaturas que se registraron los últimos días, desde el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) aseguran que en el corto plazo no afectará a Entre Ríos."Venimos alertando el movimiento de esta manga, sin querer generar pánico, pero es una situación que podría llegar a darse. L", indicó un representante de Senasa, Héctor Medina, aY continuó: "Recalcamos que más allá de la impresión que puedan causar estos insectos, hay que saber que no transmiten ninguna enfermedad y se alimentan de material vegetal".Teniendo en cuenta los daños que vienen causando en diversos campos por donde pasan, indicó que "si uno considera la magnitud de los daños no son importantes, pero sabemos que los productores se vieron afectados. El potencial de daños de esta plaga es bastante importante, por ello estábamos trabajando con nación para controlarla y que no cause hechos que se puedan lamentar"."La novedad de este año es que ingreso muy al este de Formosa y viene bajando muy pegado al río Paraná.Según explicó Medina, la expansión de las langostas está asociada a una combinación de temperatura, precipitaciones y viento, es por ello queEn relación al viento dijo que este "marca a cuanta intensidad pueden ir y a mayor índice de temperatura el desplazamiento va aumentando. En este momento "las langostas están localizadas en una zona donde la temperatura es baja por eso el movimiento es casi nulo", remarcó.La manga de langostas "a Entre Ríos no van allegar en el corto plazo, por eso se trabaja con los productores, para ir viendo cómo evoluciona esta plaga".Cabe destacar que estos insectos no realizan ningún daño en el ser humano ya que se alimentan de cualquier vegetal, ya sea monte nativo, cultivos, pasturas.Teniendo en cuenta la manera de eliminarlas, el agricultor señaló que "es muy complejo poder combatirlas, no hay barreras físicas que impliquen su movimiento, se trasladan durante todo el día, y solo bajan por la noche, tener controles es muy difícil"."Es una plaga histórica para Argentina previo a 1950 era muy común. Entre Ríos tiene mucha historia y control de esta plaga, las primeras normas las dictó Justo José de Urquiza, cuando era gobernador" mencionó Medina.A su vez contó que ", aunque en 2015 resurge de forma importante en Argentina Bolivia y Paraguay, pero estábamos acostumbrados a verlos en el lado oeste, centro y norte de nuestro país. La novedad de este año es que ingreso muy al este de Formosa y viene bajando muy pegado al río Paraná.