Tras el fallecimiento de un hombre, se activó el protocolo Covid 19 en Victoria

En la mañana de este lunes, se activó el protocolo por Covid 19 en Victoria, ante el fallecimiento de un hombre oriundo de la provincia de Buenos Aires que había llegado a la ciudad a realizar trabajos "hacía un tiempo".



Al respecto, el Jefe de Policía Departamental, Comisario Omar Regondi, explicó que el fallecido tenía 46 años y trabajaba en la parte de chacinados. Vivía con su pareja y dos hijos menores de edad.



Según contó la mujer a los oficiales, "anoche el hombre estaba descompuesto y sentía dolencias. Esta mañana se levanta al baño y fallece".



"No tenemos la causal de la muerte, podría ser un paro cardiorrespiratorio, pero teniendo en cuenta el lugar de origen del ciudadano, se activa el protocolo Covid 19 sólo para resguardar al personal que interviene, tanto de la policía como de la funeraria", dijo Regondi y explicó que "se le realizó el hisopado al occiso, a la pareja, a los menores y a otra persona que estaba en la finca".



"Es para descartar, quiero llevar tranquilidad a la gente y que no se haga una psicosis", afirmó el Comisario en diálogo con el periodista Marcelo Yasin.



Por otra parte, mencionó que se debieron instalar dos puntos más de control en ingresos a la ciudad, ante la llegada de personas de otras provincias, principalmente de Buenos Aires. Y recordó la prohibición de los encuentros y reuniones sociales. "La gente se olvida que esamos en una cuarentena que no puede haber aglomeración de gente, que el virus está latente y que nos tenemos que cuidar entre todos. Tenemos que reforzar el ingreso a la ciudad y ser más duros en los controles". Y en este punto, adelantó que solicitará que se prohíba el ingreso a la ciudad a aquellas personas que no tienen domicilio en las Siete Colinas. Elonce.com