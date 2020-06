Valenzuela apeló a la "solidaridad colectiva" tras el casamiento en Bovril

Sociedad La celebración de un casamiento en una iglesia encendió las críticas en Bovril

El intendente de Bovril, Fabián Valenzuela, anteapeló a la "solidaridad colectiva" tras las críticas generadas en la localidad después de la celebración de un casamiento en la parroquia San Miguel."Por la pandemia están restringidas determinadas actividades, así lo marca el decreto nacional y provincial", explicó el mandatario municipal al aclarar que "son el gobierno nacional y provincial los que autorizan determinados rubros, y a partir de allí, los municipios adherimos o no y somos los que tenemos el poder de policía para controlar el cumplimiento de lo autorizado y que no se lleven a cabo las actividades que no están permitidas".que "no iba a juzgar al accionar del cura para determinar si actúa bajo las normas eclesiásticas o en cumplimiento de una cuestión espiritual, ni para juzgar a los vecinos que tomaron esta actitud"."Todo lo que diga corre a través de lo que expresa en redes sociales, y los vecinos, obviamente, que se expresan a favor y en contra; pero en nuestro rol, todos los intendentes estamos expuestos a que se nos critique y se nos haga responsables de determinadas cuestiones y hasta producir el enfrentamiento con los vecinos", evidenció Valenzuela."Tenemos que actuar con el rigor de la ley para mantener la autoridad, que es una de las formas de control para que la epidemia no avance", sentenció el intendente de Bovril."Llamo a la reflexión para que la situación sirva de caso testigo, más que de juzgamiento social, y que prime la solidaridad colectiva", remarcó el intendente al insistir: "Si no hay solidaridad colectiva, ningún control nos salvará ni ninguna forma hará que el virus no entre".Según rememoró, "días antes, a través de la Dirección de Prevención y Seguridad, se nos había pedido si podía llevar a cabo este evento; y habíamos dicho que no porque no está autorizado".Y continuó: "No obstante, nos vimos el día sábado con la sorpresa de que el evento se había realizado y más allá de que se acusen que estaban en cumplimiento de medidas protocolares, no se puede cumplir un protocolo de algo que no está autorizado".Valenzuela adelantó que "en cumplimiento de mis deberes de funcionario público, solicité al comisario que proceda a la notificación (al sacerdote) de acuerdo al Código Penal".Al asegurar que no se comunicó con el párroco que ofició el casamiento, aclaró que el mismo "está en conocimiento de cuáles son las formas porque tengo una nota del 16 en mi despacho solicitando que eleve al gobierno provincial, un protocolo para celebrar las misas; por lo tanto, él tiene pleno conocimiento que no es el municipio el que autoriza las actividades de culto".Asimismo, comunicó que elevará una nota al Arzobispado de Paraná "poniendo en conocimiento de la situación y para que se llame a la reflexión a quienes participan del sacerdocio en Bovril para que esto no vuelva a ocurrir"."No pretendo tener un enfrentamiento con la iglesia", aseguró el intendente al invocar "a la reflexión para no generar un enfrentamiento social".Punto aparte, mencionó que en Bovril se realizan "controles las 24 horas en el acceso". "Tenemos 11 ingresos y es imposible mantener el control por los costos y la falta de personal", reconoció al apelar "a la solidaridad de los vecinos y de quienes ingresan de afuera, porque se les labran las actas para que cumplan la cuarentena".Entre otras actividades realizadas por el municipio, Valenzuela mencionó el montaje de un hospital de emergencia en el complejo polideportivo, y el traslado de pacientes y recién nacidos para controles a Paraná.