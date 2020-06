En Santa Fe aumentarán "significativamente" los testeos masivos de Covid 19

"Todavía falta para llegar a la nueva normalidad. Recién estamos empezando el ascenso de la curva de contagios y, por su crecimiento, vamos a evaluar las actividades habilitadas". Categórica, la ministra de salud santafesina, Sonia Martorano, instó nuevamente a "redoblar esfuerzos" para no volver a fases anteriores y adelantó que aumentarán "significativamente" los testeos masivos entre productores, transportistas, obreros de la construcción y trabajadores de la salud multiempleos.



Sin una vacuna contra el Covid-19, una pandemia que se muestra cambiante y con conclusiones dinámicas a nivel mundial, Santa Fe todavía ve lejos la llegada de la "nueva normalidad".



Mas aún con un dato que suena como una alerta en la provincia. En sólo cuatro días se registraron 48 nuevos casos y localidades con poca población debieron regresar a fase 1.



"Esta curva plana y baja que teníamos comenzó a subir desde la semana pasada y nos obliga a analizar y mirar 14 días hacia atrás, donde se analizará qué actividad teníamos y cual no", indicó Martorano a La Capital .



La ministra remarcó que no existe en la provincia circulación comunitaria y que todos los casos, incluso los más recientes, tienen nexo epidemiológico por contactos con pacientes que se contagiaron, particularmente en Buenos Aires.



"Hay que seguir machacando, porque en algunos lugares la gente se relajó, compartió el mate, anduvo por todos lados. Lejos de esto, hay que tener más cuidado que nunca porque el Covid-19 está en Santa Fe, pero controlado. Esto no fue casualidad, fue merced a un inmenso trabajo de contención, pero la conducta pasa por el compromiso ciudadano", advirtió Martorano para advertir que esta semana "se va a estudiar mucho la curva que empezó a picar, revisaremos las actitudes y el cumplimiento ".



Ya el sábado por la noche, en los habituales comunicados de prensa de la cartera sanitaria, su titular había aclarado: "Por el crecimiento que estamos detectando, vamos a evaluar las actividades habilitadas".



La aclaración se viene haciendo en función de un dato registrado hasta anoche. En los últimos cuatro días se registraron 48 nuevos casos. Una foto que se "revela" 14 días después, cuando finaliza el tiempo de incubación del virus y aparecen estos contagios. "Es por eso que las actividades que se habilitaron en ese período van a ser evaluadas con el objetivo preciso de conocer el impacto en la curva epidemiológico", señaló Martorano y no descartó que se pueda volver atrás por localidades, regiones o aglomerados urbanos, de acuerdo a pautas epidemiológicas.



Cabe recordar que en Ceres, Santa Rosa de Calchines y Carreras volvieron a Fase 1, donde funcionan sólo los negocios de alimentos, farmacias, ferreterías, artículos de limpieza y veterinarias y la restricción para circular es completa con ingresos bloqueados.



En el caso del frigorífico de Hughes, donde un operario tuvo contacto con un caso positivo, ya se aisló a 19 personas.



"Esperamos los brotes más problemáticos por la cantidad de gente, pero no hay circulación del virus", señaló la ministra, quien ayer participó del operativo de testeos masivos en el Mercado de Productores, donde arriban camiones procedentes de Buenos Aires. El operativo del Plan Detectar se refuerza con los puestos sanitarios en la autopista a Capital, en el peaje de General Lagos.



Además de un pormenorizado análisis de la curva de casos, el Ministerio de Salud santafesino tiene proyectado un aumento "significativo" de análisis por PCR masivos y en más sectores poblacionales. Cabe recordar que los análisis en al menos cinco barrios populares de Rosario arrojaron resultados negativos.



Por eso, se volverá a repetir el testeo en más barrios, pero se agregará el rubro de la construcción y con el personal de la salud que desempeña "multiempleo" en diversos centros asistenciales públicos y privados.



"Era previsible que empiece a moverse la curva, empezó el ascenso en la época esperada. Hay que estar preparados para todos los escenarios posibles. No nos sorprende, pero la idea es trabajar para que la curva no sea brusca sino lo más baja y lenta posible", destacó Martorano y remarcó los logros que permiten ver a Santa Fe como "una isla" rodeada de provincias con mayor número de contagios como el Amba, Chaco, y Córdoba.



Cuando a Martorano se la consultó sobre la llegada de la "nueva normalidad", la ministra hizo una pausa y respondió: "Falta un tiempo, recién ahora empezamos a trepar la curva".



Ya hacen simulacros en los hospitales



Desde hace unos días, el Ministerio de Salud santafesino está trabajando en simulacros de ingresos hospitalarios con pacientes contagiados. Además de los simuladores de intubación, ya se están haciendo simulaciones de ingresos a un efector, en el que participan los camilleros, enfermeros, bioquímicos, médicos, terapistas y otros agentes de la salud. "Cada uno de los centros hace su ensayo y error para sacar sus conclusiones", destacó la ministra de Salud, Sonia Martorano.



La experiencia ya comenzó y se aplicó en el Hospital Provincial y se seguirá estos días con más efectores.



"Se ingresa con una simulación de paciente con Covid-19, se hacen los protocolos y se ensayan las prácticas para luego hacer evaluaciones con el fin de revisar errores y evitar contagios, y lo iremos haciendo en todos los hospitales", remarcó la ministra.



Estas "devoluciones" sobre los simulacros involucran a todo el personal sanitario.



Cabe recordar que la infraestructura instalada en la provincia alcanzó a las 914 camas críticas con respirador, unas 5.600 generales y unas 8.700 camas de aislamiento ya dispuestas en los 19 departamentos de la provincia. (La Capital)