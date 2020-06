El casamiento en Bovril fue para "cumplir una promesa": Los detalles

Sociedad La celebración de un casamiento en una iglesia encendió las críticas en Bovril

El día después del casamiento que generó polémica en Bovril, Victoria Rueda, quien el sábado contrajo matrimonio con Leo Stach hizo su descargo ante las críticas. "El padre Marcelo Bravo, fue instrumento de Dios,que, nosotros pusimos en agradecimiento a Dios, por dejar con vida a nuestro pequeño hijo", comenzó explicando.Y continuó: "".Y con su voz entre quebrada, dijo ade Bovril que "el padre Marcelo entendió nuestra necesidad espiritual. Fue solo instrumento de este precioso milagro. No merece que se mal trate con palabras tan duras y feas. No lo merece, solo personas de poca fe y sin amor pueden dirigirse así. No tuvimos fiesta, la fiesta fue de Dios en el cielo por nuestro matrimonio.".Rueda resaltó que "después de la ceremonia cada uno se fue a su casa. SeguramenteAsimismo se preguntó: "¿Por qué tanto odio?. Por qué tanta maldad hacia nosotros y hacia el padre Marcelo ?".Además, aegumentó queY concluyó: "Eternamente agradecida al padre Marcelo Bravo y a Gustavo Olmos que fue quien bendijo nuestra unión matrimonial".