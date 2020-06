La celebración de un casamiento en una iglesia encendió las críticas en Bovril

En la iglesia San Miguel de Bovril se realizó un casamiento este fin de semana a pesar de que la celebración se encuentra prohibida debido al avance de la pandemia de coronavirus. Si bien en la localidad no se registró hasta el momento ningún caso positivo de coronavirus, es de público conocimiento que el virus se encuentra en plena expansión en Entre Ríos.



La unión matrimonial trascendió a través de las redes, incluso a partir de los propios asistentes, y el hecho causó indignación entre muchos bovrilenses.



Si bien cuentan testigos que se mantuvo el distanciamiento social, la ceremonia no tenía autorización, al menos de la comuna. Se desconoce si el Arzobispado dio luz verde a la celebración.



Por lo pronto, el jefe comunal Fabián Valenzuela dio su versión de los hechos desde su muro de Facebook: "Antes los sucesos recientes dónde en la iglesia San Miguel de Bovril se llevó a cabo un casamiento. Debo aclarar que hace una semana recibí de parte del Director de Prevención y Seguridad municipal el planteo del cura párroco (se trata de Gustavo Olmo) pidiendo autorización para realizarlo. Lo cual fue una respuesta de un no rotundo.



"Dado que las razones que pueden tener la mayor justificación espiritual se encuentran fuera de las autorizaciones dadas en el ámbito de la localidad de Bovril, donde el poder de policía recae en este intendente, no siendo válido ningún protocolo que se intenté interpreta", indicó en su escrito y agregó: "Ante la sorpresa de su realización le he solicitado al Jefe de Policía local de la Comisaría N° 16 Bovril actúe según las normas vigentes, más allá de los descargos que cada una de las partes tenga derecho a realizar".



"En consonancia y en equidad con todos los eventos sociales o actividades que no se encuentran autorizadas y que han sido debidamente denunciadas por mi en su momento. Aprovecho para solicitar una vez más tolerancia, solidaridad y respeto al otro en un momento donde la pandemia y la posibilidad de contagiarnos está a un paso. Evidentemente no es un problema de controles de ingresos solamente sino de controles de conductas sociales solidarias", culminó el mandatario municipal.



Mientras tanto, el malestar en la feligresía local que se expresa en redes sociales. Tanto que una mamá relató que hace unos días pidió una misa para la noche del sábado, la misma del casamiento de la polémica, en memoria de un familiar fallecido; que le fue negada con el argumento de que la ciudad está bajo aislamiento social, publicó Uno.