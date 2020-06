Otros 12 muertos por coronavirus y se suman 1.634 nuevos infectados en el país

El Ministerio de Salud de la Nación informó este sábado queCon estos datos,Del total de esos casos, 1.046 (2,5%) son importados, 15.528 (37,7%) son contactos estrechos de casos confirmados, 17.095 (41,5%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.Desde el último reporte emitido, se registraron 12 nuevas muertes. 8 hombres, cuatro de 93, 84, 79 y 61, residentes en la provincia de Buenos Aires; cuatro de 87, 78, 50 y 55 años, de Capital Federal; y cuatro mujeres, dos de 91 y 88 años, de la provincia de Buenos Aires; y dos de 92 y 49 años, de la Ciudad.Esta mañana se comunicaron dos nuevas muertes. Ambos hombres: uno de 70 años, de Chaco; y uno de 93 años, de la ciudad de Buenos Aires.. Esto no sucedía desde el 11 de mayo. Desde aquella fecha hasta hoy, la ciudad de Buenos Aires encabezaba el listado.Si bien ayer por la noche el número de decesos ascendía a 979, desde el Ministerio de Salud aclararon que un hombre de 52 años, residente en la Ciudad, notificado con anterioridad, "fue cargado por error al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS)".Durante la jornada del viernes fueron realizadas 8.625 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 273.229 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 6.021,3 muestras por millón de habitantes. El número de casos descartados hasta ayer es de 186.233 (por laboratorio y por criterio clínico/ epidemiológico).Son 23 las provincias afectadas con casos de COVID-19. Catamarca sigue siendo el único lugar de la Argentina que no confirmó ningún caso. Santiago del Estero, La Rioja, Santa Cruz, San Luis y Tierra del Fuego, en tanto, no presentaron enfermos en los últimos 15 días.Las principales franjas etarias afectadas de los casos registrados corresponden a personas de entre 20 y 59 años, siendoA la fecha, el total de altas es de 12.206 personas.La Secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, precisó que "no hay registros de nuevas áreas de transmisión comunitaria". Continúa la transmisión en el Área Metropolitana de Buenos Aires, las ciudades chaqueñas de Resistencia, Barranquera, Fontana y Vilelas; las ciudades rionegrinas de General Roca, Cipoletti y Bariloche, la ciudad chubutense de Trelew y Córdoba capital."Mucha gente está evidentemente cansada de quedarse en casa. Los países están deseosos de reabrir su sociedad y su economía. Pero el virus se sigue esparciendo con velocidad, todavía es mortal y mucha gente todavía es vulnerable", expresó el jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una conferencia de prensa virtual.