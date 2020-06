"Endurecerán controles" sobre quienes regresen a la provincia de Santa Fe

Dentro de las posibilidades que se estudian podrían disponer cuarentena obligatoria para aquellos que vuelvan de zonas con circulación comunitaria, o restringirles la posibilidad de participar en reuniones sociales y salir a correr. Según trascendió, estas medidas serían anunciadas oficialmente en las próximas horas.



El ministro de Gestión Pública de la provincia de Santa Fe, Rubén Michlig, reveló que la alternativa se comenzó a analizar en la reunión del comité de crisis por la pandemia que se llevó a cabo el último miércoles, luego de que en las últimas semanas aparecieran casos en diferentes lugares del territorio santafesino "importados" de las provincias de Buenos Aires y Chaco, lo que provocó nuevos brotes en Rosario, Villa Ocampo, y los más recientes en Carreras y Ceres.



Es que si bien el gabinete considera que la situación en Santa Fe es "favorable" y están conformes con la respuesta a las medidas sanitarias, los casos positivos de los últimos días que tuvieron como origen otras provincias marcaron que ese tipo de circulación interjurisdiccional es "un problema", y por ello las autoridades analizan nuevas medidas para reforzar esos controles.



En efecto, se detectó que el foco de Rosario se originó en un repartidor de alimentos que fue a Buenos Aires, en Villa Ocampo por un verdulero que volvió de Chaco, en Carreras fue un camionero que retornó del territorio bonaerense, y en Ceres se confirmó que lo inició una joven que trabaja en un local de comidas y fue contagiada por el conductor de un camión.



"La idea es avanzar en una medida que implique la restricción de circulación o a las actividades de esas personas que habitualmente van y vienen a otra provincia vecina en las que hay circulación comunitaria del virus. No queremos impedir el movimiento por razones económicas, pero sí puede haber alguna limitación o condicionamiento de las actividades sociales y deportivas", confió Michlig en diálogo con Radio Universidad.



Los que van a hacer alguna actividad única, como un trámite, tendrán que hacer cuarentena al regresar. Este esquema específico para aquellos que van a trabajar o con motivo de alguna actividad especial habilitada a otra provincia estaría ligado a la aplicación para celulares creada por el gobierno santafesino, que deberá ser reformulada para permitir el seguimiento de los casos.



En tanto, se piensa en generar una app específica o una sección de la misma para transportistas. "Hoy hay un fuerte control en las fronteras provinciales, especialmente en el norte y el sur. Estamos analizando algo puntual para los que van hacia una jurisdicción vecina por actividades habilitadas. Por ejemplo el que va a cobrar un cheque, a la vuelta deberá hacer aislamiento por 14 días", detalló el ministro.



En cuanto a la circulación dentro del territorio santafesino, hoy sigue limitada dentro de cada departamento para los que no tienen la aprobación por su ocupación. "Es una de las prohibiciones específicas del decreto 520 del gobierno nacional. La provincia no está facultada para hacer excepciones. Por eso, cuando habilitamos la pesca deportiva, la restringimos a los conurbanos de Santa Fe y Rosario", explicó.



En tal sentido, el funcionario admitió que hoy la actividad turística interna que han permitido otros distritos "no es algo prioritario", en el marco de la cercanía de las vacaciones de invierno. "Somos muy cautos. En la evaluación que se hace semanal o quincenalmente se han ido generando habilitaciones. Se piensa a futuro y está en estudio según la curva se mantenga en este plano, pero tampoco tenemos la potestad de hacerlo. Hay que solicitarlo a Nación, pero no está planificado en forma inmediata", admitió.



Fuente: Uno Santa Fe.