El retrato humanizado de Manuel Belgrano a 200 años de su fallecimiento

Este sábado, se conmemoran los 200 años de la muerte de Manuel Belgrano, creador de la Bandera Argentina, y en ese contexto, el diseñador gráfico Ramiro Ghigliazza realizó un nuevo retrato del prócer, que será proyectado en el Monumento Nacional en Rosario.Ghigliazza es diseñador gráfico y hace un tiempo que decidió asociar su arte con la historia argentina. En este camino, fue reconocido por reconstruir el rostro de José de San Martín que fue expuesto hasta en el propio Congreso.Su objetivo trascendental es humanizar los rostros de los próceres y tratar de retratarlos lo más fielmente posible de acuerdo a retratos originales, testimonios de contemporáneos, recortes de diarios, entre otros."La intención no es tratar de hacer un avatar o un 3D porque, para mi punto de vista, esas reconstrucciones son poco expresivas. Yo tomo retratos que les hicieron otras personas y voy ensamblando. Lleva mucho tiempo. Es como moldear una escultura con barro", comentó a Cadena 3.Al igual que hizo con San Martín, la obra de Belgrano fue una verdadera búsqueda e investigación: partió del retrato oficial de Carbonier de 1817, se entrevistó con diferentes historiadores y recolectó historias como las de José Celedonio Balbín, muy cercano al prócer argentino.Incorporé testimonios de sus contemporáneos y tuve que ir tomando decisiones. Balbín lo describía más bien rubio, aunque nosotros lo conocemos más bien morocho."Él decía que tenía ojos claros y azules y en el retrato original están marrones", detalló el artista.Si hay algo en lo que Ghigliazza se detiene, es en la mirada. El retrato tiene un lujo de detalles que permite ver hasta una pequeña fístula en su ojo derecho."En la mirada está todo porque es una puerta hacia la vida de las personas. Me concentro mucho en eso porque tenía una mirada más cancina, pero por dentro era una bomba", explicó.En los ojos existe la posibilidad que haya sido de esas personas que a la luz tienen un color y en la oscuridad otro.Al referirse a la fístula, el artista comentó que Belgrano tuvo un problema en ese ojo, lo que hacía que se le obstruyera el lagrimal.Ghigliazza hizo referencia también al pelo del prócer e indicó que "era muy cuidadoso" con su apariencia."Estaba quedándose pelado o con poco pelo. Él se tiraba el pelo hacia adelante como sucede con las personas que están perdiendo pelo. Quizás se ha mojado el pelo y eso hizo que se oscurezca en el retrato", afirmó.

Para reconstruir a Belgrano, él se entrevistó con algunos de los historiadores más importantes del país como: Miguel de Marco, Eduardo Mundani, Felipa Pigna, Miguel Carrillo y Marcelo Calabria.Yo no soy historiador ni un gran lector de historia, pero empecé con esto por el arte, por mi vocación. Empiezo a descubrir y conocer gracias a quienes me informan y me cuentan."Porque para retratarlo hay que conocerlo y uno se da cuenta lo poco que sabe y lo lindo que es. Sus historias son de película. No entiendo cómo no nos han enseñado a través de lo visual con tan buenas historias para contar. Es increíble lo que han hecho", indicó.El retrato de Manuel Belgrano, que mide 1.70 metros, será colocado en el Concejo Deliberante de Rosario y una réplica más pequeña recorrerá esa misma ciudad.