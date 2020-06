Aplicarán plasma convaleciente a eventuales pacientes COVID-19 en el San Martín

. Este es un tratamiento experimental que algunos médicos están usando para aquellos que tienen una enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) grave.Al respecto, el director del hospital San Martín de Paraná, Carlos Bantar, confirmó aque la semana próxima presentarán a la ministra provincial de Salud, Sonia Velázquez, el protocolo para hacer transfusiones de plasma de la sangre de quienes ya se recuperaron de la enfermedad a pacientes que estén batallando contra ella., comunicó Bantar al aclarar que "es un protocolo relativamente sencillo y absolutamente factible de aplicar"."El tratamiento con plasma convaleciente es una opción terapéutica que se ha utilizado con éxito durante la fiebre hemorrágica argentina; y las hipótesis iniciales son alentadoras en otras partes del mundo, además de algunos ensayos realizados", evidenció el directivo.Y continuó: "Se hizo como parte de uso compasivo, como es propio en esta pandemia de velocidad vertiginosa, donde uno tiene que tomar decisiones en pacientes que tienen alta mortalidad y se especula que esto sería útil para este tipo de pacientes".Bantar explicó que "todo lo que sea novedoso para mitigar una enfermedad desconocida es un desafío". "No somos soñadores, porque muchas de estas intervenciones se hicieron en otras partes del mundo con otras drogas y después, los resultados no fueron los esperados", advirtió al acotar:"Si la persona tiene factores de riesgo se la atiende en la guarda especializada para afecciones respiratorias, se la hisopa, se interna y se espera el resultado", indicó al remarcar: "Los datos personales del paciente son confidenciales y no se comunican"."El protocolo es muy auspicioso porque esa guarda especializada para afecciones respiratorias está absolutamente aislada de la guardia general, por lo cual, se preserva un equipo de salud de la emergencia habitual y a los pacientes que de la guardia de emergencias", destacó Bantar.En ese sentido, mencionó que "el personal que atiende la guardia respiratoria está altamente capacitado en servicios de neumología; se trata de médicos especialistas en demanda espontánea con personal de enfermería entrenado y exclusivo para la atención".