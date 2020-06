"Es un tiempo bisagra para cuidarse", recomendó médico que asesora al Presidente

Asesores del presidente

Interior del país

"Tener 2.000 casos diarios no es buen dato"

El paranaense Gonzalo Camargo es médico y presidente de la Sociedad Argentina de Emergencias y Jefe de Emergencias Sanatorio Trinidad Ramos Mejía. Él junto a otros profesionales conforman el equipo que asesora al presidente en esta pandemia del coronavirus. Camargo contó aque estamos atravesando un momento "".En relación a la situación actual del país, Camargo argumentó que "existen varias miradas desde el punto de vista epidemiológico con respecto al aumento de casos. En esta época es bastante lógico el aumento de la ocupación de las camas de terapia intensiva por las enfermedades propias de la estación del año que atravesamos y junto con eso el aumento de pacientes de coronavirus","Todo esto demuestra que si todos hacemos un esfuerzo más y nos seguimos quedando adentro cuidándonos ayuda.y evitar las salidas", explicó.Y continuó: "Esto es una alarma, pero no debemos ser extreminstas, hay que ver cómo está evolucionando día a día. Sabíamos que en el en inverno iban a aumentar los casos, y lo fundamental es dentro de CABA y Gran Buenos Aires de renovar el contrato social y pedirle a la gente que sea cuidadosa y que no se relaje con las medidas de prevención".Camargo comentó que participa de un grupo de whatsapp que está conformado mayormente por infectologos y epidemiólogos, representantes de terapia intensiva, y en su caso representando a los pacientes que concurren a los departamentos de emergencia que concurren a los diferentes lugares. "En ese grupoy ellos toman las medidas en conjunto con el equipo interdisciplinario de trajo entre CABA y en el Gran Buenos Aires".Al grupo lo confirman alrededor de 14 profesionales, y en este sentido Camargo señaló que "hay gente con mucha trayectoria, que ha estado en otras pandemias ocupado lugares importantes, y desde el punto de vista científico es muy enriquecedor".El presidente de la Sociedad Argentina de Emergencia contó que estuvo muchas veces en reuniones con el presidente en la Casa Rosada, en la Quinta Presidencial de Olivos, y comentó que Alberto Fernández es una persona "".Teniendo en cuenta los diversos estudios sobre la pandemia, dijo que "la sobrecarga de información que hemos tenido en este tiempo es complicada porque todo el tiempo llegan diferentes estudios de no muy buena calidad, y hay que saber diferenciar", en este sentido el jefe de Emergencias Sanatorio Trinidad, contó que es muy importante saber lo que pasa en otros países, para saber en qué punto está nuestro país."Sabemos que un 75 por ciento del país en este momento está en otra situación, donde se puede salir y hacer reuniones familiares, y es muy bueno que se puedan tomar diferentes medidas dependiendo de la geografía de cada lugar", explicó.Sobre la cantidad de casos que se registran diariamente en el país, el profesional de la salud argumentó que ". En el interior del país la ocupación de las camas ronda el 45 por ciento, y en todo lo que es el Área Metropolitana de Buenos Aires, (AMBA) ronda el 70 por ciento".En relación al tiempo que lleva la ciudad y provincia de Buenos Aires, el médico enfatizó que ". El año pasado para esta época tuvimos el 90 por ciento de los casos de las camas de terapia intensiva que había estaban ocupadas con enfermedades estacionales, entonces si no se hubiesen tomado estas medidas como estaríamos con respecto a covid-19".