Coronavirus: En qué consiste el tratamiento con suero de caballos

Sociedad Investigadores neutralizan el coronavirus en laboratorio con suero de caballos

Científicos argentinos elaboraron un suero a partir de anticuerpos de caballos que logró impedir el ingreso del coronavirus a las células en pruebas de laboratorio y, tras la aprobación de Anmat, se estima que durante julio comenzarán un ensayo clínico para probarlo en pacientes con enfermedad moderada a severa.recorrió las instalaciones donde se desarrolla el suero, que es producto de articulación pública-privada encabezado por el laboratorio Inmunova y el Instituto Biológico Argentino (BIOL), la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud "Dr. Carlos G. Malbrán" (Anlis), con la colaboración de la Fundación Instituto Leloir (FIL), Mabxience, Conicet y la Universidad Nacional de San Martín (Unsam).El director de Inmunova, cuyo laboratorio funciona en la sede de la Universidad Nacional de San Martín (USAM), Dr. Linus Spatz, explicó aen qué consiste el nuevo tratamiento para pacientes con coronavirus."Es un suero con anticuerpos que tienen la capacidad de frenar el ingreso a las células, es decir, frenar el desarrollo de la enfermedad en personas que dieron positivo para el diagnóstico de coronavirus", detalló Spatz al comentar que "es parecido al suero de un paciente convaleciente pero, en este caso, proviene de caballos que se inmunizan con el antígeno del virus, después eso se purifica en una planta industrial, se hace un producto farmacéutico y eso después se aplica a los pacientes con COVID-19".El suero desarrollado se basa en anticuerpos policlonales equinos, que se obtienen mediante la inyección de una proteína recombinante del SARS-CoV-2 en estos animales, inocua para ellos, que así tienen la capacidad de generar gran cantidad de anticuerpos capaces de neutralizar el virus.Consultado a Spatz por la diferencia entre el suero y la vacuna, éste explicó que "la vacuna es para prevenir la enfermedad, mientras que a través de la inmunización pasiva a través de anticuerpos ayudamos a neutralizar el virus en el momento en el que el cuerpo no pudo desarrollar sus propios anticuerpos"."Queremos evitar que los pacientes lleguen a la instancia de terapia intensiva", remarcó el director del laboratorio al adelantar que el tratamiento "se podrá probar en hasta 15 hospitales de Capital Federal y el AMBA"."Los pacientes voluntarios tienen que firmar un consentimiento, porque ante todo ensayo clínico, la persona tiene que saber que recibirá un tratamiento experimental y debe estar de acuerdo", aclaró y subrayó que "todos los sueros son muy seguros".Si bien Spatz reconoció que los tratamientos para coronavirus podrían tener resultados satisfactorios en 2021, "mientras tanto, el suero a pacientes convalecientes como este tratamiento podrían ser una solución a mediano plazo".Punto aparte, el responsable de Inmunova comentó que "los caballos están en un predio en Florencio Varela, a los que se les hace una plasmaféresis, es decir que solo se les purifican los anticuerpos y se les devuelve todo; no es una extracción no sangre".Según explicó, el plasma de estos animales "ya era utilizado para la producción de suero para pacientes pediátricos con síndrome urémico hemolítico".Se trata de un trabajo de articulación pública-privada encabezado por el laboratorio Inmunova y el Instituto Biológico Argentino (BIOL), la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud "Dr. Carlos G. Malbrán" (Anlis), con la colaboración de la Fundación Instituto Leloir (FIL), Mabxience, Conicet y la Universidad Nacional de San Martín (Unsam).