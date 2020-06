"Sin ayuda del Estado, será el final del sector hotelero gastronómico"

Foto: Ilustrativa

Medios nacionales publicaron que el gobierno restringirá el acceso al Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). El beneficio está pensado para la reducción de aportes patronales y una asignación salarial aportada por el Estado, entre otros puntos.



A raíz de esto, el presidente de la Asociación Hotelera y Gastronómica de Concordia y la Región, Leandro Lapiduz, sostuvo que el "final de los ATP (Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción) será el final de sector".



En declaraciones a Diario Río Uruguay, el dirigente alertó que "hemos recibido consultas y hay mucha preocupación" al respecto.



Para Lapiduz, "el sector no va a soportar esta crisis sin esa ayuda del gobierno nacional destinada a pagar el 50% de los sueldos", a lo que ha sumado la "incertidumbre por el pago de los aguinaldos" previstos para esta altura del año.



A pesar de tener "una apertura, los restaurantes no pueden vivir con dos o tres personas por día y con suerte", detalló. Subrayando que "en el caso de la hotelería, muchos directamente no abrieron porque al no haber viajantes ni turismo, es imposible cubrir los costos fijos".



A su entender, "sin el aporte del Estado, ya está siendo toda una hazaña poder llegar a la parte que faltaba para pagar salarios"; por lo que "si encima no continuará esa ayuda, vamos a tener que hacernos cargos de la otra pandemia que se viene: una bola de nieve de deudas".



Por último, Lapiduz recordó que el sector es uno de los que más mano de obra emplea, con "500 mil empleados en todo el país", pero que, producto de la actual pandemia, se estima que el cierre de locales se dará "entre un 30 y un 40% de la actividad".