Comparsa Malibú eligió a la nueva Reina para los carnavales 2021

"...Y poco a poco, comienza, la noche a brillar; poquito a poco ,despierta, La Reina del Carnaval!. "...

Candela Fernández es una joven de 20 años que vive Hasenkamp y estudia en Santa Fe la carrera de Terapista Ocupacional. Hace unos días fue nombrada reina de la Comparsa Malibú 2021, una de las más importantes en Entre Ríos."La verdad que estoy muy contenta. Fueron unos días de mucha alegría. Tengo 20 años y hace 17 años que vivo en Hasenkamp, antes viví en Santa Fe, y desde que vivo acá que bailo en los carnavales", expresó aCandela Fernández."No me lo esperaba, siempre uno alaba a la reina y quiere estar en ese lugar. El día de la elección la gente de la comisión me llamó y fue a la sede que tiene la comparsa y me dieron la noticia", contó.Y agregó que "fue un momento de mucha emoción para todos y más para mí porque no me lo esperaba. Fui pasista durante muchos años y no dudo que el año que viene va a ser especial, aunque todavía no me imagino en ese lugar"."Cada vez que bailamos, cuando se abre el portón siento que es la primera que voy a salir, los nervios que siento son muchos. Una vez que salís se te pasa todo, la gente que alienta, es un ambiente hermoso y espero poder disfrutar muchos años más", finalizó.