Actividades autorizadas

Chajarí habilitó las reuniones sociales y las actividades deportes individuales, tal como lo había autorizado el gobierno provincial.. Pero tenemos un numero interesante de contactos estrechos vinculados a los casos de la ciudad como de localidad cercanas", expresó a, Pedro Intendente."Hasta el momento tenemos 30 contactos estrechos, que se encuentran en aislamiento. Día a día estamos realizando un seguimiento para planificar que medidas son necesarias", explicó."El Nodo Epidemiológico que funciona en el Hospital Santa Rosa esta aparte, en el departamento tenemos 56 personas aisladas".Y agregó que "lo que aconteció en la ciudad de Mocoreta, fue que de golpe tuvieron 11 casos positivo, pero la provincia de Corrientes actuó de manera rápida y creo que a partir de mañana viernes vuelven a la fase cinco"."Nuestro contacto con la provincia vecina, si bien es comercial o familiar, es fluido, para nosotros fue una preocupación, pero la localidad está bien y viene a pasos sostenidos en lo que erar cerrar ese círculo y buscar los casos", contó.Al respecto, dijo que "Cuando aparecieron los primos casos en la ciudad algunos pedían que volvamos a la fase 1, pero nosotros creíamos que no era necesario"."Las personas necesitan seguir con las actividades que desarrollan día a día y no hemos tenido un brote que nos lleve a tomar una decisión sobre ese tema. Si fuera necesario no tendremos miedo para realizarlo", indicó."En los transportistas se han efectuado una fuerte concientización. Tienen además un protocolo muy exhaustivo. Nosotros advertimos más con las personas que viajan a Buenos Aires que con los transportistas, porque muchas veces no se bajan", mencionó.En ese sentido, dijo que "estamos tratando de realizar una fuerte tarea de concientización desde los gobierno y de diferentes asociaciones."."Estamos apelando de todas las manera posibles que esta gente venga cuando sea estrictamente necesario, y cuando lleguen a la localidad que cumplan la cuarentena correspondiente", finalizó.