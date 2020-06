Petición contra las quemas ilegales en las islas reunió 83.000 firmas

Un proyecto presentado en la plataforma change.org, denominado "Digamos basta a las quemas ilegales en las islas", reunió más de 83.000 firmas.



Una de las impulsoras, Julieta Bernabé, explicó a Elonce TV que "a la petición la cree en 2018. En ese año hubo muchos incendios en las islas frente a Rosario. La municipalidad hizo una denuncia por este tema. Creí conveniente poder apoyar esta denuncia logrando juntar firmas en apoyo".



"Los incendios después no fueron tantos. Se identificó a los responsables y fueron multados. Algunos son los mismos de ahora. Pasó el tiempo. Llegamos a febrero de este año y la situación se hizo otra vez complicada, el aire era irrespirable. Me di cuenta que la petición sola no funcionaba, había que hacer algo más", dijo.



Comentó que "fui a la Defensoría de Rosario. Ellos están trabajando pero en cambiar la legislación, porque dicen que hay que hacer un cambio en este sentido. No estaban tan metidos en las denuncias por los incendios de febrero. Fui invitada para ir a la Secretaría de Ambiente del Consejo Municipal y ahí podría presentar la petición".



"Quienes firman la petición pueden acceder a una encuesta para que den su testimonio de lo que están viviendo. Hay gente asmática, con EPOC, con distintas patologías. Un hombre me contó que su papá falleció por un ataque de asma después de tres días de humo. A diferencia de otros años, ahora a la denuncia la hacen por daños a la salud pública. Esto es nocivo para la salud humana", agregó.



Inés Alberico, coordinadora de campañas de Change.org Argentina, explicó que "hay un montón de personas que utilizan la plataforma. Cuando Julieta empezó con la petición fue por problemas que surgen a partir de quemas que se dan en una isla de Entre Ríos pero que afecta a gente que vive en Rosario y, además, hay cuestiones en las que tiene que intervenir nación".



"Es algo que implica a la salud y al medio ambiente, por eso genera tanta preocupación. La petición solo esta semana juntó 50.000 firmas. Es una cuestión que se viralizó muchísimo. Son firmas de gente de todo el país, tiene que ver con la solidaridad, pero también con la protección de nuestro medioambiente", agregó.



Para firmar es necesario ingresar a change.org/bastadequema