La huella del prócer: Frases de Belgrano en las calles de Rosario

En el marco de la Semana de la Bandera y el Año Belgraniano, el Concejo Municipal de Rosario llevó adelante una acción de difusión del pensamiento de Manuel Belgrano en distintos puntos de la ciudad, que ayer amanecieron con pintadas. Cinco frases del prócer quedaron plasmadas en las bocacalles de 30 esquinas de los seis distritos municipales; todo, en el marco de una celebración que este año será sin actos masivos a raíz de la pandemia por coronavirus.fueron las frases pintadas.Las mismas fueron elegidas con la curaduría del historiador Miguel de Marco (hijo), y con el patrocinio de Grupo Olio. El acto de inicio de la intervención se realizó el martes a la noche frente al Concejo, donde se pintó la primera de las frases. Córdoba y Paraguay, Pellegrini y Corrientes, Mendoza y Alsina, San Martín y Ayolas y Alberdi y Cándido Carballo fueron algunas de las esquinas elegidas."Estamos muy contentos de que, a pesar de la cuarentena y esta pandemia, nos demos la oportunidad de generar una actividad que nos permita que los rosarinos y rosarinas recordemos a Manuel Belgrano a muy pocos días de su paso a la inmortalidad. El Concejo no podía estar ausente y todos los bloques hemos decidido plasmar el pensamiento de Belgrano en 30 esquinas de Rosario para que los peatones, antes de cruzar, puedan leer una frase de nuestro prócer. Agradecemos a Grupo Olio que nos ha financiado la actividad y que de otro modo no hubiéramos podido hacer", indicó Schmuck."Estas frases representan al Belgrano integral", señaló el historiador De Marco. "La vida es nada si la libertad se pierde" fue la primera máxima del prócer plasmada en la esquina de 1º de Mayo y Córdoba. "Hace énfasis en el valor de la vida y la libertad, y me congratula que sea aquí mismo, porque es donde funcionó la Batería Libertad. No fue casual el nombre que le dio Belgrano, lo hizo con toda la intención revolucionaria que le quiso dar a la creación de la bandera, a la otra Batería la llamó Independencia", explicó el académico.Así, Rosario homenajea al creador de la bandera desde sus frases y pensamientos, a 200 años de su muerte. Mañana, en tanto, se expondrán imágenes del prócer en distintas fachadas.Además, se descubrirá un retrato digital del prócer en el marco de un acto virtual acorde a los tiempos de pandemia y que tendrá al Monumento como escenario. La imagen mostrará el rostro de un hombre, con cabellos inquietos y ojos húmedos, lejos muy lejos del frío bronce de los próceres."El general Belgrano era de regular estatura, pelo rubio, cara y nariz fina, color muy blanco, algo rosado, sin barba; su cara era más bien de alemán que de porteño". La descripción corresponde a José Celedonio Balbin, un comerciante que conoció de cerca al creador de la bandera nacional y en 1860 escribió dos cartas al general Mitre con detalles sobre la personalidad de Belgrano. En esa breve descripción, en los apuntes de su médico personal y en los relatos históricos de Bartolomé Mitre se basó el diseñador y artista visual Ramiro Ghigliazza, junto a un equipo que incluyó historiadores y fotógrafos, para reconstruir el retrato digital del prócer.Tal cual lo publicó este diario la semana pasada, no es la primera vez que Ghigliazza se pone al frente de la reconstrucción de los rasgos de un prócer, ya lo había hecho el año pasado con José de San Martín. El retrato del Padre de la Patria, instalado en la Cámara de Diputados de la Nación y en el convento de San Lorenzo, recibió una distinción en el Congreso, un reconocimiento del Instituto Nacional Sanmartiniano y llegó el 19 de diciembre a manos del presidente Alberto Fernández. (La Capital)