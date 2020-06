Avanza la causa del abogado que denunció ser aislado con pacientes con COVID-19

Sociedad Denunció al Hospital de Gualeguaychú por aislarlo junto a pacientes con Covid 19

Fuentes vinculadas a la investigación judicial iniciada a partir de la denuncia penal radicada por el abogado Alfio Gette el viernes pasado, confirmaron aque los elementos requeridos por el Juzgado Federal de Gualeguaychú al Hospital Centenario -historia clínica de los pacientes internados en la sala de aislamiento por sospecha y con diagnóstico de COVID-19, los protocolos de actuación para pacientes con COVID-19, croquis de la sala, entre otras cuestiones solicitadas- fueron brindadas por la dirección a cargo de Martín Roberto Piaggio.Según pudo confirmar R2820, en el marco de la investigación en curso ya prestaron declaración testimonial ante el juez federal Dr. Hernán Viri, tres enfermeros y un médico del Hospital Centenario.El abogado patrocinante del denunciante, explicó aque "el Juzgado Federal dispuso el aislamiento del Dr. Alfio Gette, ya que lo que se está investigando es si el Hospital realizó una omisión al deber de cuidado del paciente. Lo expusieron a una situación de riesgo, no se lo cuidó como se lo debía cuidar. Hoy por hoy no sabemos si padece de COVID-19, porque no se le volvió a realizar el test, más allá que hubo un pedido para el segundo estudio"."La medida del juez federal es muy buena y corresponde a lo que está al alcance de su mano", agregó el abogado.El viernes 12 de junio, el abogado larroquense Alfio Gette brindó detalles sobre la internación en una sala donde también se encontraban localizados pacientes con COVID-19."Ingresé a la Guardia con fiebre, consulté por el examen para ver si tenía COVID-19 y me dijeron que no correspondía que me hicieran el hisopado porque no había tenido contacto estrecho con ningún caso positivo. Me auscultaron, hicieron una placa y me diagnosticaron con neumonía. Me explicaron que protocolo finalmente iban a hacerme el hisopado y a internarme en la sala de aislamiento. Lo que yo no sabía era que en la sala también había casos positivos compartiendo un mismo baño", explicó Gette."Me localizaron en el primer box de la izquierda y el de la derecha estaba vacío. Había tres mujeres localizadas en la sala, una positiva y dos en estudio, quienes eran familiares directos de personas que ya habían dado positivo. Yo estaba con mucha fiebre. El ingreso al baño no tenía puerta, si bien había cuatro inodoros, uno solo para la ducha. Lo advertí cuando ingresé a bañarme luego de estar internado dos noches, y vi a una chica de alrededor de 16 años que tosía mucho salir del baño al que yo iba a ingresar. Le avisé de esta situación al paciente de otro box, con quien mantuve contacto desde ese momento mediante mensajes. Finalmente este hombre dio positivo", señaló Gette refiriéndose al vecino de Pueblo General Belgrano, quien luego de compartir internación en la misma sala que Gette se retiró por voluntad propia del Hospital."El miércoles por la mañana me trasladaron a la sala donde estaban internadas otras tres personas con neumonía", dijo Gette. El traslado se produjo luego que el hisopado del abogado diera negativo."Yo sé que al hospital entré sano y hoy no sé si me contagiaron en esa sala. Estoy muy angustiado, tengo a mi madre de 72 años que está muy angustiada también. Le tiene que dar verguenza a cada funcionario público y a nosotros como sociedad que nos traten de esta manera, es muy difícil dar un mensaje alentador en este contexto", sostuvo Gette."Por suerte voy evolucionando favorablemente de la neumonía, pero qué hubiese ocurrido si no era así, si además contraía COVID-19", inquirió Gette a la vez que agregó: "Internarme en esas condiciones fue prácticamente firmar mi certificado de defunción. Entré sin el virus y hoy no se si me contagie ahí adentro, si yo tuviera que titular esta situación diría: lo aislaron para contagiarlo. Rezo para que todo salga bien".El fiscal federal Dr. Pedro Rebollo confirmó aque el paciente radicó una denuncia penal contra el Hospital Centenario, la cual fue elevada al juzgado federal a cargo del Dr Hernán Viri, a quien se le requirieron actuaciones en el marco de la investigación que ya se encuentra en curso. Cabe remarcar que Gette denunció la "exposición a un posible contagio dentro de la institución con el agravante de tener un diagnóstico de neumonía".Consultado sobre la denuncia, Gette señaló: "Yo creo en la Justicia, y tengo expectativas en que esta situación se investigue. Además de brindar detalles sobre quienes me atendieron y sobre como transcurrió la internación, pedí que me realicen un nuevo hisopado mientras me mantengo aislado para que nadie pueda luego decir que me contagié en la calle. Ahora está en manos de la Justicia investigar si se cometió delito o no".