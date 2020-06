Le impidieron el ingreso a Concordia a un abogado y analiza acciones penales

Nota textual del Colegio de Abogados de Entre Ríos al Intendente de Concordia



En horas de la noche del pasado lunes, en el control por la pandemia del coronavirus que se realiza en las rutas de ingreso a la ciudad de Concordia, un funcionario municipal, integrante de la Guardia Urbana, no dejó pasar al abogado Martín Jauregui, que arribaba a Concordia, proveniente de Colón, ciudad resonante por la cantidad de casos de Covid-19 que tiene.Tras el incidente que le tocó vivir, el abogado Martín Jauregui, relató que "intenté entrar primero por la Ruta M, en ese control me dijeron que tenían directivas del Secretario de Gobierno de que tenía que ingresar por la 015, porque venía de Colón, entonces para evitar problemas fui por la 015, y ahí me estaba esperando "Rambo", dijo muy molesto por lo que le pasó y en alusión a Martín Amiano, también abogado y guardia urbano de la Municipalidad de Concordia, apostado en el control de ingreso.Jauregui recordó que "la normativa que permite el ejercicio de la profesión en todo el territorio provincial estaba vigente antes que Amiano me impidiera el ingreso. Si este señor, con una actitud payasesca y lo más parecido a "Rambo", no siguió directivas del intendente, Francolini debería pedirle la renuncia, porque la verdad que es una violación flagrante a normativas que debió conocer en su condición de abogado y que ponen en riesgo la responsabilidad del Estado", espetó el abogado penalista."Estoy estudiando los pasos a dar", adelantó a diarioy deslizó: "desde acciones penales que podrían encuadrarse en la figura de abuso de autoridad en cabeza de Amiano, hasta una denuncia ante el Colegio de Abogados por la violación del Código de Ética y por tutelares intereses contrapuestos a los colegiados en esta circunstancia".Jauregui recordó que "la actividad de mi estudio jurídico es en toda la provincia y tengo base en Concordia y la ciudad de Colón", no obstante, aclaró que "en realidad es un solo estudio jurídico con asiento en las dos localidades y, desde ahí, me muevo en toda la provincia. Es el contexto mío", acotó.El abogado defensor ante la demanda que tiene en su contra un reconocido centro médico pediátrico de Concordia, reseñó que "que hoy por hoy dedico todas mis energías en la representación legal del Instituto de Pediatría, a fin de evitar que la región pierda a un prestador del sistema de salud".El enojo del letrado quedó reflejado en audios que el propio Jauregui le envió por WhatsApp al intendente Alfredo Francolini. Su malestar también llegó a oídos del presidente del Colegio de Abogados de Entre Ríos, Alejandro Canavesio, e incluso de algunos vocales del Superior Tribunal de Justicia.El presidente municipal de Concordia optó por bajarle los decibeles a la pelea y sugirió que el Colegio de Abogados de Entre Ríos elevase una nota solicitando el libre ingreso y egreso a la capital del citrus de los profesionales del derecho. Y así ocurrió."Nos dirigimos a Ud. con el motivo de plantearle la especial situación particular de los profesionales de la abogacía entrerriana pertenecientes a la Jurisdicción Colon.Como es de público conocimiento la aparición de casos confirmados de COVID-19 en dicha localidad trajo aparejada la decisión del Pte. Municipal de dicha localidad volver a la FASE 1 DEL ASPO.Asimismo, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos decretó Receso Judicial Extraordinario hasta el día 19 de Junio de 2020.-Que nuestra profesión se encuentra habilitada para ser ejercida por disposición del Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación y con aprobación del pertinente protocolo presentado ante el COES en toda la provincia.Que resulta necesario hacer saber respetuosamente al Sr. Pte. Municipal que el ejercicio profesional de abogadas y abogados de la Jurisdicción de las ciudades de Colon, San José, y Libieg, no solo se desarrolla en estas ciudades, sino en otras localidades de la provincia entre ellas Concordia, la que no se encuentra afectada por las medidas enumeradas utsupra.Que esto implica debamos concurrir a tribunales y estudios jurídicos de la ciudad de Concordia para el cumplimiento de nuestras obligaciones y plazos procesales, para garantizar la defensa de los derechos de los ciudadanos.Por todo ello es que solicitamos se autorice en forma excepcional la circulación de los profesionales del derecho para trasladarse a los estudiosJurídicos y/o a tribunales o lugares donde debe ejercerse la profesión, limitándose a los casos urgente y con vencimientos dentro de la Jurisdicción Concordia de la Municipalidad de Concordia.Sin otro particular a la espera de una respuesta favorable de su parte, lo saludamos atentamente".El escrito es firmado por Alejandro Daniel Canavesio (Presidente Colegio de Abogados de Entre Ríos) y Carlos Omar Pacher (Secretario)