Prohíben en Mendoza las reuniones de amigos tras aumento de casos de Covid-19

"No vamos a permitir la reunión de amigos en casas particulares, vamos a ser muy estrictos con eso", dijo el gobernador Rodolfo Suárez quien adelantó que enviará un proyecto a la legislatura para modificar el Código Contravencional e imponer un arresto de 15 a 30 días para el dueño de la casa en la que se realicen estas reuniones.



En conferencia de prensa, el gobernador, aclaró que las reuniones familiares de hasta diez personas en viviendas si estarán permitidas.



El gobernador manifestó la necesidad de volver a las salidas para compras o actividades recreativas según la terminación del número de DNI, "porque regula la cantidad de gente".



En este sentido las salidas recreativas serán los lunes, miércoles y viernes y domingo por la mañana para las personas cuya terminación esté entre 1 y 5, mientras que martes, jueves sábado y domingo por la tarde aquellas cuya terminación sea entre 0 y 6.



El gobernador precisó que "por muy pocos irresponsables, la gran mayoría de mendocinos y mendocinas nos vemos ahora afectados", en referencia a los diez contagios que se dieron a partir del "caso 98", quien habría participado de fiestas clandestinas de mas de 20 personas en el departamento de Maipú.



"Vamos a tomar medidas que aplican algún tipo de restricción, pero peor es tener problemas con la salud", destacó el gobernador.



Añadió que que las medidas tienen que ver "con una línea muy fina entre el tema sanitario y el económico" y en ese sentido remarcó que van a priorizar este equilibrio que tiene que ver con que las actividades económicas no se afecten y la gente pueda seguir produciendo y trabajando".



El martes 9 de junio en el marco de la nueva fase de distanciamiento social, Mendoza había dejado sin efecto las compras en comercios y las salidas recreativas según la terminación del DNI y habilitado los encuentros de amigos de hasta diez personas en domicilios particulares.



Además,según se informó, se mantiene la apertura de locales gastronómicos, como bares y restaurantes y cafés, para no más de seis personas por mesa y continuará habillitado el turismo interno.



La cantidad de casos de coronavirus según el último parte nacional es de 116 infectados desde el inicio de la pandemia.