Coronavirus: Advierten que "hemos bajado la guardia, estamos muy expuestos"

El departamento de Gualeguaychú permanece con 18 casos de coronavirus, de los cuales 8 ya están recuperados. Pese a que no se han registrado nuevos casos en los últimos días, el médico neumonólogo Adolfo Weimberg, que trabaja en la primera línea de batalla contra el coronavirus en el Hospital Centenario, aseguró que "tenemos mucha actividad, vinieron casos de Ibicuy y ahora empiezan a aparecer otras patologías, que tienen algunos síntomas que se superponen con los del coronavirus y tenemos que aislarlos".Acerca del protocolo sanitario del Hospital, explicó que "los casos que nosotros tenemos sospecha se internan en la sala, y los que no tienen factor de riesgo van al hotel Embajador. Si se descartan pasan a sala común y luego a sus hogares, y si dan positivo continúan con el aislamiento".A su vez, reconoció que "siempre va a pasar que se esté mezclando la gente positiva de Covid-19 con los que no en un lugar, pero la sala está dividida en boxes, cada uno está en el suyo. Además, cada vez que un paciente va al baño luego se higieniza todo".Molesto por denuncias mediáticas y judiciales contra el Centenario, Weimberg manifestó que "algunos comentarios han generado temor en la gente. No se que es lo que buscan, si tener un rédito personal o que. Es gravísimo lo que están haciendo, porque hay gente que tiene miedo de ir al hospital".Aseguró que "estamos trabajando mucho, puede ser que se comentan errores, pero a nosotros nunca nadie nos vino a plantear que algo funciona mal, nosotros escuchamos a la gente".Sumó que "uno ve que hace lo mejor que puede, se van agradecidos y después hacen un escándalo por los medios. Estas cosas así te ponen mal"."Resulta que hay colegas que tienen que pasar por tribunales sin saber porque, están criminalizando a los que tratan de colaborar", lamentó.En cuanto a la disponibilidad de los respiradores, hoy no hay ninguno utilizándose. "Se supone que cada 100 casos 3 o 4 pueden necesitar respiradores. Tiene que haber 500 casos de manera simultánea (para que colapse el sistema)", calculó Weimber, que se mostró optimista en este aspecto, diciendo que "no creo que lleguemos a eso".El integrante del COES destacó que "hasta ahora no tenemos circulación comunitaria, eso nos tranquiliza".Sin embargo, alertó que "nosotros nos preparamos para que haya, lo que más queremos es que no pase, pero es algo que te desborda, yo estoy casi convencido que va a haber circulación comunitaria".Además, cuestionó que "acá se pone el título 'cuarentena' y lo que menos hay es cuarentena. Vos ves en el parque gente tomando mate como si no pasara nada, hemos bajado la guardia, pero estamos con la espada en la cabeza, estamos muy expuestos".Acerca del aumento de casos en Ibicuy, de los cuales la mayoría son trasladados a nuestra ciudad, Weimberg dijo que "nos preocupa", y contó que "estamos actuando con cada persona que viene de esa zona como si fuera un caso positivo, y luego se descarta los que no lo son".Acotó que "hay dos de Ibicuy internados en la sala del Centenario, pero ninguno en terapia intensiva".