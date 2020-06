Periodista "Quique" Sacco, pareja de Vidal, también dio positivo por Covid 19

Política La ex gobernadora María Eugenia Vidal dio positivo por coronavirus

Sacco se sometió a un hisopado luego de que se confirmara en las últimas horas del martes que Vidal había contraído la enfermedad, y el resultado fue positivo."Acaban de comunicarme el resultado del hisopado y es Covid-19 positivo. Continuaré aislado y con seguimiento médico. Me siento bien y soy asintomático. ¡Muchas gracias por los innumerables mensajes! ¡A seguir cuidándonos!", expresó Sacco en su cuenta personal de la red social Twitter.En su programa de radio, el periodista deportivo también se expresó sobre la enfermedad que contrajo: "Quiero decirles que ayer me sometí a un hisopado y hace instantes, a las 17:53 minutos me dieron el resultado y es Covid-19 positivo", dijo.Este aislamiento exige estar tranquilo y mantenerse con mucho descanso. No he tenido ningún síntoma, pero hay que cuidarse y así lo haré".La ex gobernadora bonaerense también confirmó este martes mediante un mensaje publicado en redes sociales que se había contagiado Covid-19 y dijo que no presentaba síntomas.NA